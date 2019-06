TASR

Dnes o 15:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Výročie Hniezd záchrany oslávili ich modernizáciou

Pri realizácii modernizácie po príklade rakúskych a nemeckých babyboxov sa prísne strážilo, aby kamera v žiadnom prípade nezamerala matku, ktorá vkladá dieťa do hniezda.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 3. júna (TASR) - Občianske združenie Šanca pre nechcených, ktoré je zriaďovateľom verejných inkubátorov na záchranu nechcených novorodencov v SR - Hniezd záchrany, zrealizovalo k 15. výročiu (1. 6.) týchto zariadení ich modernizáciu. „Spočíva v tom, že sme zabezpečili do všetkých 20 miest záchrany na Slovensku kamerové systémy. Nesnímajú matku, naďalej garantujeme jej anonymitu, kamera sníma hniezdo. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť, aby zdravotnícky personál mal okamžitú informáciu o zdravotnom stave dieťatka vloženého do hniezda," uviedla v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave Anna Ghannamová, predsedníčka OZ Šanca pre nechcených, ktoré je zriaďovateľom hniezd a koordinátorom tohto projektu.

Pri realizácii modernizácie po príklade rakúskych a nemeckých babyboxov sa prísne strážilo, aby kamera v žiadnom prípade nezamerala matku, ktorá vkladá dieťa do hniezda, takže anonymita matiek bude naďalej garantovaná. K tejto modernizácii pristúpili nielen z dôvodu operatívnejšieho reagovania na možný zhoršený stav bábätka v hniezde, ale najmä z dôvodu "odstresovania" personálu nemocníc, ktorého členovia musia ísť k hniezdu vždy, keď sa spustí signalizácia a to aj v prípadoch, keď hniezdo otvoria iba zvedavci. „S iným nasadením ide sestra k hniezdu, keď bude vidieť, že je tam vložené dieťa a s iným, keď ho pôjde iba dezinfikovať po tom, čo ho otvorili zvedavci," konkretizovala Ghannamová.

Celá modernizácia stála 13.018 eur, z toho 8673 eur poskytol partner modernizácie Hniezd záchrany - Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky a zvyšok doplatila realizačná firma AMS Com, ktorá sa v priebehu realizácie stala druhým partnerom modernizácie.

Hniezda záchrany od svojho vzniku v roku 2004 dodnes zachránili 66 novorodencov, z ktorých len na pár výnimiek väčšina bolo adoptovaných do nových rodín, sedem nebolo adoptovaných a k ďalších šiestim sa vrátili biologické matky. Hniezdo záchrany je len jedným z piatich existujúcich spôsobov, ako sa biologickí rodičia v SR vzdávajú svojich detí. Napríklad od 1. 1. 2005 do konca roka 2018 sa matky cez utajený pôrod vzdali 448 detí a do hniezd bolo vložených za ten istý čas 65 detí.

Ako upozornila Ghannamová, keďže štát a politici nezriadili pre režim utajeného pôrodu žiadnu linku ani podporu, ženy kontaktujú často práve OZ Šanca pre nechcených reflektujúce úskalia, ktoré SR v súvislosti s utajeným pôrodom čakajú. „Ani naša legislatíva a ani odborná prax nie je pripravená na to, čo robiť, ak dospejú prvé deti z utajených pôrodov a budú sa domáhať otvorenia obálok, ktoré sú uložené na Ministerstve zdravotníctva SR s údajmi biologickej matky," zdôraznila s tým, že do roku 2014 sa k biologickej identite nedá dostať, pre nedôsledný zákon a dovtedy neexistujúcu vyhlášku, ktorú iniciovalo práve OZ Šanca pre nechcených.

Do tohto dátumu sa totiž k väčšine detí nedá priradiť obálka matky a ani po náprave tejto chyby nie je isté, či je možné obálku otvoriť aj po prípadnom rozhodnutí súdu a ak áno, za akých podmienok má, či nemá byť kontaktovaná biologická matka. Rovnako nie sú v prípade utajených pôrodov, ale ani v prípade Hniezd záchrany, ošetrené rodičovské práva biologického otca.