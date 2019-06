TASR

Dnes o 13:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mike Tyson - Buster Douglas II: Ruiz dokončil, čo Kličko nedokázal

Joshua po prehre priznal, že oponenta príliš nepoznal a len večer pred duelom sledoval jeho vystúpenia na YouTube.

Americký profesionálny boxer Andy Ruiz (vpravo) a Anthony Joshua z Británie počas súboja v superťažkej váhe 1. júna 2019 v New Yorku. Americký profesionálny boxer Andy Ruiz nečakane zdolal v noci na nedeľu v newyorskej Madison Square Garden Brita Anthonyho Joshuu technickým KO v siedmom kole. Dvadsaťdeväťročný pästiar je tak novým držiteľom opaskov organizácií WBA (Super), IBF, WBO a IBO v superťažkej hmotnostnej kategórii. — Foto: TASR/AP

New York 3. júna (TASR) - Jedenásteho februára 1990 spôsobil Buster Douglas jedno z najväčších zemetrasení v profesionálnom boxe. Na podlahu Tokio Dome v japonskej metropole poslal dovtedy nezdolaného Mikea Tysona. Podobný šok spôsobil 1. júna 2019 Andy Ruiz, keď v newyorskej Madison Square Garden detronizoval šampióna superťažkej hmotnostnej kategórie Anthonyho Joshuu.

Douglas bol taký outsider, že niektoré stávkové kancelárie ani nevypísali kurzy. Na sobotňajší súboj sa dalo vsadiť, ale Ruizovi neveril takmer nikto. Pri jedinej predchádzajúcej príležitosti stať sa majstrom sveta nestačil na Josepha Parkera a pre svoju postavu, ktorá je opak Joshuovho kulturistického vzhľadu, bol dokonca terčom posmeškov. Neobával sa ani Brit, keď na predzápasovom vážení nechal vyzývateľa poťažkať si opasky, netušil, že o 24 hodín o ne príde naozaj.

Joshua po prehre priznal, že oponenta príliš nepoznal a len večer pred duelom sledoval jeho vystúpenia na YouTube. „Andy Ruiz je dôkaz, že knihu netreba posudzovať podľa obalu," povedal Sugar Ray Leonard. Spočiatku nič nenasvedčovalo, že kniha bude mať prekvapujúci obsah, rovnako ako v stretnutí Tysona s Douglasom sa prvý porúčal na zem vyzývateľ. Rovnako ako v stretnutí Tysona s Douglasom to však outsidera nepoložilo, naopak, zdravo ho to nasrdilo a začal chrliť oheň a síru. Ešte v treťom kole poslal Joshuu na podlahu dvakrát, po ďalších dvoch počítaniach v siedmom kole už šampión nejavil záujem pokračovať a ringový rozhodca odmával súboj.

Brit je doma veľká hviezda a do futbalového Wembley dokáže prilákať 80-tisícové návštevy, no po väčšine amerických ulíc sa môže predchádzať nepozorovane. S promotérom Eddiem Hearnom to chceli zmeniť a toto mal byť prvý krok, ale z debutu na americkej pôde v Madison Square Garden, ktorá si pamätá Muhammada Aliho, Joea Fraziera i ďalších velikánov, bola nočná mora.

Dvadsaťdeväťročný Ruiz sa nezľakol životnej šance po tom, ako iba pred piatimi týždňami nahradil pôvodného súpera a dopingového hriešnika Jarrella Millera. Stal sa novým a zároveň prvým mexickým šampiónom superťažkej váhy. Pochádza z Kalifornie, no boxuje pod vlajkou Mexika, ktoré aj reprezentoval medzi amatérmi. Krajina s oduševnenými priaznivcami dala boxu Julia Césara Cháveza, Juana Manuela Márqueza, Érika Moralesa či Marca Antonia Barreru, až teraz sa však vďaka nečakanému hrdinovi dočkala aj titulu v najsledovanejšej kategórii.

Douglas pred 29 rokmi vybojoval opasky organizácií WBA, WBC a IBF, Ruiz získal pocty WBA, IBF a WBO. Nabúral obraz divízie, kde fanúšikovia márne dúfali v súboje Joshuu s držiteľom titulu WBC Deontayom Wilderom alebo v "bitku o Britániu" s Tysonom Furym. Tieto zápasy sa stále môžu zrealizovať, no najmä duel Wilder - Joshua stratil na prestíži, akú by mal, keby sa uskutočnil teraz. Ruiz totiž nezmazateľne odhalil Joshuove slabiny. Brit bol na podlahe aj v súboji roka 2017 s Vladimirom Kličkom, vtedy sa však vyrovnal s nepriaznivým vývojom a triumfoval. Vravel, že sa poučil a keby mal ešte raz absolvovať takýto náročný duel, zavesí rukavice na klinec. V sobotu zažil ešte náročnejší večer.

„Ani neviem, čo mám povedať," reagoval Joshuov krajan a bývalý šampión Lennox Lewis, ktorý sa za obe svoje prehry dokázal revanšovať v odvetách. Na rozdiel od Tysona, ten už po neúspechu s Douglasom nikdy nebol ako predtým a potvrdilo sa to aj v jeho súboji s Lewisom, ktorý sa konal v roku 2002, keď boli obaja na sklonku kariéry. Joshua okamžite povedal, že si uplatní opciu na odvetu. Tá ukáže, či sa po prekvapujúcej prehre vo veku 29 rokov vydá cestou Lewisa alebo Tysona.