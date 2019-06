TASR

EURO 2020: Niňaj si vyslúžil pozvánku vydareným ročníkom v Holandsku

Za Fortunu Sittard odohral 21 stretnutí holandskej ligy, strelil tri góly a podieľal sa na záchrane v najvyššej súťaži.

Na archívnej snímke Branislav Niňaj. — Foto: TASR/Michal Svítok

Šamorín 3. júna (TASR) - Slovenský futbalista Branislav Niňaj korunoval vydarený ročník na klubovej úrovni pozvánkou do národného A-mužstva. Za Fortunu Sittard odohral 21 stretnutí holandskej ligy, strelil tri góly a podieľal sa na záchrane v najvyššej súťaži. V reprezentácii môže dostať šancu v prípravnom súboji s Jordánskom či v zápase kvalifikácie ME 2020 na pôde Azerbajdžanu.

Niňaj si najcennejší dres obliekol pred šiestimi rokmi na záverečné minúty prípravného duelu s Gibraltárom. Odvtedy v "áčku" chýbal, ale bol dôležitou súčasťou reprezentácie do 21 rokov, ktorá sa prebojovala na ME tejto vekovej kategórie v roku 2017. "V dvadsaťjednotke som hrával, samozrejme, áčko je niečo iné. Každý hráč chce byť v národnom tíme, dúfal som v to, našťastie to prišlo a nie je podstatné, kedy sa to stalo. Je to najviac, čo môže futbalista dosiahnuť," povedal obranca, ktorého nominoval práve bývalý kouč z dvadsaťjednotky Pavel Hapal: "Tam sme dlho spolupracovali a mali sme veľmi dobrý profesionálny vzťah. Je príjemné, že sme sa opäť stretli. Oživili sa spomienky, poznal som aj viac ako polovicu hráčov. Vtedy sme mali dobrý tím a dobré výsledky, takže to pre mňa nie je prekvapujúce."

Bývalý hráč bratislavského Slovana a belgického Lokerenu ocenil klubovú sezónu o to viac, že v predchádzajúcom ročníku, v ktorom hosťoval v Osmanlispore, absolvoval jediný duel tureckej ligy: "Po zlej sezóne v Turecku som potreboval niečo takéto. Okrem jedného zranenia v januári som bol veľmi spokojný a myslím si, že tréner (René Eijer, pozn. red.) tiež. Podpísal som zmluvu na tri roky, zatiaľ zostávam. Keď som sa rozprával s trénerom, figuroval som v plánoch a dúfam, že sa to nezmení." Fortuna Sittard obsadila v tabuľke pätnástu priečku: "Mali sme veľmi dobrú prvú polovicu sezóny, druhá bola náročnejšia, mali sme veľa zranených hráčov. Tri kolá pred koncom sme mali istú záchranu, z tohto pohľadu panuje spokojnosť, ďalší ročník chceme mať lepší."

Najvyššia holandská súťaž sa vyznačuje svojou ofenzívnosťou, obrancovia sa v nej nesťažujú na nedostatok práce. Dvadsaťpäťročný Niňaj ju môže porovnať so susedným Belgickom: "Je to omnoho útočnejšie, otvorené, hrá sa hore-dole, človek sa tam nenudí. Holandsko je viac rýchlostné a technické, Belgicko viac silové. V Holandsku mi to však sadlo a verím, že to takto bude pokračovať. V Lokerene som bol veľmi mladý a ťažšie sa mi presadzovalo výraznejšie, Turecko bola samostatná kapitola. Ajax Amsterdam aj iné tímy sú výborné, elitná šestka má neskutočnú kvalitu."

Slovenský obranca zakončí sezónu v reprezentácii a bude čakať na svoju príležitosť. Prvá sa môže naskytnúť už v piatkovom domácom stretnutí s Jordánskom (Trnava, 7. júna o 20.30 h): "Musím sa priznať, že súpera príliš nepoznám, pre mňa to bude neznáma. Tréneri nás pripravia a budem rád za každú minútu. Myslím si, že to bude kvalitný protivník. Niekoho podceňovať by bola najväčšia hlúposť."