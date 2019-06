TASR

Dnes o 13:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pacientov v Bratislave a Banskej Bystrici už vozia nové sanitky

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júna (TASR) - Zastaraný vozový park záchraniek sa tak postupne obnovuje, čo prináša lepšie pracovné podmienky pre záchranárov. Prvých deväť nových sanitiek už jazdí v Bratislave, ďalších deväť v banskobystrickom regióne.

Sanitky najazdia v priemere viac ako 50.000 kilometrov ročne a v súčasnosti používané vozidlá boli obstarávané v trojročnej vlne počnúc rokom 2008. Skoro vo všetkých sa už menil motor, prevodovka alebo iné dôležité súčasti. „Stav sanitiek už nezodpovedal požiadavkám kladeným na spoľahlivosť, napriek stopercentnej údržbe a investíciám do servisu, nakoľko sa už desať rokov denne používajú v náročnom teréne a často aj v extrémnych podmienkach pri záchrane životov," povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

„Pri týchto výjazdoch práve mnohokrát minúty či sekundy zohrávajú významnú úlohu, či sa pacienta podarí zachrániť, alebo nie. Našou úlohou je zabezpečiť také podmienky a urobiť všetko pre to, aby sa životy ľudí v čo najväčšej miere podarilo zachrániť," tvrdí ministerka.

Vozidlá záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava majú podľa generálneho riaditeľa bratislavskej záchranky Ľubomíra Slováka ročne zhruba 140.000 výjazdov a najazdia takmer 4 milióny kilometrov. Maximálny počet vozidiel v zmysle rámcovej nájomnej dohody je 152 kusov. Sú to ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a RLP s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú rozdelené medzi ZZS Bratislava (90 vozidiel) a ZZS Košice (62 vozidiel).

ZZS Bratislava a ZZS Košice realizovali verejnú súťaž na výber dodávateľa sanitiek. S úspešným uchádzačom sa dohodli na prenájme sanitiek na 60 mesiacov s ich následným odkúpením do vlastníctva záchranných služieb. „Prenájom je výhodný napríklad v tom, že v platbe sú zahrnuté všetky služby súvisiace s prevádzkou sanitiek, čím nám nevzniknú možné nepredvídateľné výdavky. Takisto nás to odbremení od mnohých administratívnych činností. Čas a ušetrené prostriedky tak môžeme venovať skvalitňovaniu služieb pre pacientov a investovať do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,“ vysvetlil ekonomický riaditeľ ZZS Bratislava Dušan Valent.

Predpokladaná hodnota zákazky bola v rámci trhových konzultácií stanovená na 35,3 milióna eur s DPH. Finálne vysúťažená cena je 30,9 milióna eur. V priemere tam sanitky stáli 3.400 eur s DPH na jedno vozilo za mesiac vrátane kompletného vybavenia a servisu. „Prostredníctvom automatizovanej elektronickej aukcie sme dosiahli výraznú úsporu v porovnaní s aktuálnymi nákladmi. Táto úspora je približne 12-percentná v porovnaní s nákladmi stanovenými na základe trhových konzultácií pri procese určovania predbežnej hodnoty zákazky," doplnil Valent.