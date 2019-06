Lenka Miškolciová

Dnes o 17:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Splňte si svoj detský sen a zasúťažte si ako v pevnosti Boyard. Jednu nájdete rovno v Bratislave

Aj vy ste vždy túžili skúsiť ozajstnú pevnosť Boyard? Nie je to tak dávno, čo sme všetci so zatajeným dychom hltali športové a vedomostné výkony súťažiacich v televízii. Teraz si to môžete skúsiť na vlastnej koži aj vy.

Pevnosť Boyard dnes môžete zažiť na vlastnej koži aj vy. — Foto: Koláž DN/Teamup, Flickr/Frederic Bisson

BRATISLAVA 7. júna - Pevnosť Boyard bola celosvetovo najúspešnejšou súťažnou reláciou. Na Slovensku sa vysielala od roku 1998 a vďaka nej mohli diváci spoznať televízne hviezdy a hviezdičky aj z tej inej strany. Ukázalo sa, kto je súťaživý, kto má z čoho fóbiu a komu idú hlavolamy. Televíznu reláciu sledovali mnohí a určite nejedno dieťa vtedy túžilo aj si zasúťažiť. Dnes sú z týchto detí už zväčša dospelí a dobrá správa je, že už im nič v súťažení nebráni. Priamo v Bratislave totiž nájdu „slovenskú pevnosť Boyard“, ktorá sľubuje podobne adrenalínom a vedomosťami nabitý zážitok.

No ešte predtým, ako si o tej slovenskej pevnosti povieme viac, zaspomínajte si na dnes už legendárnu úvodnú zvučku relácie, ktorá nás koncom 90-tych rokov pútala k televíznym obrazovkám.

„Keď som bola malá a pozerávala pevnosť Boyard, vždy bolo mojím snom skúsiť si to aj naživo. Ak ma nikto neponorí do vitríny plnej pavúkov alebo nebudem musieť prechádzať po tenkej lávke ponad aligátory, tú bratislavskú by som skúsila,“ hovorí 28-ročná Michaela z Trnavy. Aligátorov či pavúkov sa naozaj nik nemusí obávať. Bratislavský zábavný park TeamUp na štýl pevnosť Boyard nechce nikoho vyplašiť.

Hra, ktorá je v zábavnom parku pripravená, nepozná jednotlivcov a práve tu sa ukáže skutočná sila tímu, rodiny či pracovného kolektívu. Ľudia jednoducho musia spolupracovať a jeden bez druhého hru nedokončia. Každú výzvu, ktorá tu na zúčastnených čaká, plní vždy naraz 3 až 5 ľudí. Kapacita je však až 80 ľudí. Zábavný park je teda vhodný ako rozptýlenie pre súťaživé rodiny, ale ideálny je aj na firemný teambuilding.

Ak sa bojíte že TeamUp je len pre športovo zdatných, nemusíte mať obavy. Zakladatelia unikátneho zábavného parku mysleli aj na to, že nie každý je od narodenia atlétom. Preto si tu môžu ľudia zvoliť obtiažnosť, aká im vyhovuje a hru dokončia aj tí, ktorí vo voľnom čase radšej čítajú knihu, ako by mali zdolávať rýchlostné rekordy v behu.

TeamUp je síce skvelý ako zábava pre rodiny, ale účastníci v ňom dokážu vyriešiť oveľa viac ako len hlavolamy. Napríklad aj nezhody medzi kolegami.

Dobrý pocit zamestnanca je niekedy viac ako peniaze

Dobrý teambuilding naozaj dokáže divy a dokazuje, že nie všetko je vždy len o peniazoch. Hoci je pravda, že práve nedostatočné platové ohodnotenie je najčastejšou príčinou odchodu zamestnancov, na pracujúcich majú vplyv aj iné faktory, ktoré by sa ale dali vyriešiť. Potvrdzuje to aj PR manažérka portálu Profesia.sk Nikola Richterová: „Z našich prieskumov často vyplýva, že zlé vzťahy s kolegami sú po nízkom plate a príliš vysokých očakávaniach od nadriadených tretím najčastejším dôvodom, prečo Slováci menia prácu. Vieme, že dobrý pocit zamestnanca vo firme ovplyvňuje nielen jeho výkon, ale aj lojalitu. Pre dobre nastavenú firemnú kultúru je tak potrebné, aby si zamestnanci rozumeli navzájom aj po ľudskej stránke. Treba si totiž uvedomiť, aký čas trávia ľudia na pracovisku a je preto úplne normálne a samozrejmé, že vedené debaty nie sú iba pracovné,“ povedala pre Dobré noviny.

Nespokojnosť v pracovnom tíme a kolektíve je tretím najčastejším dôvodom, prečo Slováci odchádzajú zo zamestnania. Foto: Pexels

Riešenie je celkom jednoduché - dobrý teambuilding

Vzťahy na pracovisku a problémy medzi kolegami však nie sú vec, ktorá by bola neriešiteľná. Pomôcť niekedy môže aj „obyčajný“ teambuilding či firemná akcia. „V súvislosti s firemnými akciami ide najmä o utužovanie vzťahov v pracovnom kolektíve. Pre firmu je dôležité, aby sa jej zamestnanci cítili v práci dobre,“ potvrdzuje Richterová, ktorá už spomenula, že aj dobrý pocit, ktorý zamestnanec vo firme má, dokáže pozitívne vplývať na jeho pracovný výkon.

Význam teambuildingu potvrdzuje aj psychologička Naďa Michalková. „Dobre zorganizovaný teambuilding pod vedením kompetentných lektorov pozitívne vplýva na rozvoj osobnostných a interpersonálnych zručností, či už cielene zameraných na konkrétny typ, akými sú napr. asertívna komunikácia, orientácia na cieľ alebo nepriamo prvkami skupinovej dynamiky ako napr. konštruktívne riešenie konfliktov, tímový duch. Uvedené si zamestnanec odnáša nielen do pracovného prostredia, ale môže z toho ťažiť aj v súkromnom živote. Samozrejme, prostredníctvom rozvoja osobnostných, interpersonálnych vlastností teambuilding pozitívne vplýva na budovanie dobrých vzťahov v tíme. Budovanie dobrých vzťahov v tíme je zároveň umocnené aj lepším spoznaním kolegov, novými spoločnými zážitkami, či vyriešením skrytých/otvorených konfliktov, ktoré boli v tíme prítomné. Takýmto spôsobom sa budujú a udržiavajú základy efektívnej tímovej spolupráce a silného tímového ducha,“ vysvetľuje psychologička.

V neposlednom rade je podľa Michalkovej jedným z benefitov teambuildingu aj príležitosť zabaviť sa spolu s kolegami v neformálnej, uvoľnenej atmosfére, kedy sa „odhodia“ pracovné fasády a zotrú sa hierarchické rozdiely. „Takýmto spôsobom sa získava príležitosť komunikovať spolu uvoľnene, čo v konečnom dôsledku dáva základ pre budúce riešenie náročných pracovných problémov,“ dodáva.

Práve teambuilding dokáže pozitívne vplývať na budovanie vzťahov v tíme. Foto: Teamup.sk

Zlý kolektív je dôvodom odchodu, no ten dobrý je príčinou zotrvania vo firme

Je síce pravda, že na jednej strane sú zlý kolektív alebo skôr zlé či nerozvinuté vzťahy s kolegami dôvodom odchodu ľudí zo zamestnania, no na strane druhej sú práve dobré vzťahy príčinou, prečo ľudia v zamestnaní zotrvajú. „Zamestnanci často opisujú ako jeden z dôvodov, prečo zotrvávajú vo firme práve dobré medziľudské vzťahy a priaznivú firemnú atmosféru,“ hovorí psychologička. Význam teambuildingov tak určite netreba podceňovať. Budujú nielen medziľudské vzťahy medzi kolegami, ale aj samotnú firemnú kultúru. Priateľská atmosféra, ktorá dokáže na teambuildingu vzniknúť, sa následne dokáže preniesť aj na pracovisko.

Ak vás koncept zábavného parku TeamUp zaujal, radi by ste si zasúťažili ako na pevnosti Boyard a splnili si tak možno aj váš detský sen, viac sa dozviete priamo na webe zábavného parku TeamUp.