Beckenbauer pochválil Kloppa, jedného dňa si ho želá v Bayerne

Nemecká futbalová legenda Franz Beckenbauer. — Foto: TASR/AP

Berlín 3. júna (TASR) - Legendárny nemecký futbalista a čestný prezident Bayernu Mníchov Franz Beckenbauer sa pochvalne vyjadril o práci trénera Jürgena Kloppa v FC Liverpool, ktorý priviedol k triumfu v Lige majstrov 2018/19.

"Nič by som si neželal viac ako to, aby jedného dňa prišiel do Bayernu Mníchov. Pre mňa je jeden z najlepších trénerov na svete. Je úžasné, čo dosiahol. Pokračoval v práci, ktorú začal v Mainzi a neskôr v Dortmunde a uplatnil svoje metódy aj v Anglicku," vyhlásil bývalý dlhoročný futbalista mníchovského klubu, ktorý sa stal majstrom sveta ako hráč (1974) a neskôr ako tréner (1990).

Beckenbauer sa v marci snažil presvedčiť Kloppa na spoluprácu, ten však ponuku slušne odmietol. Trénerom Liverpoolu je od roku 2015.