GlobalLogic, líder vo vývoji digitálnych produktov

Spoločnosť GlobalLogic rozširuje svoje pôsobenie v regióne strednej a východnej Európy a investuje do vzdelávania v oblasti IT a získavania nových talentov.

Košice 3. júna (OTS) - GlobalLogic, líder vo vývoji digitálnych produktov, je medzinárodnou spoločnosťou, ktorá svojim zákazníkom pomáha navrhovať a vyvíjať softvérové produkty novej generácie. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 6000 odborníkov a prevádzkuje 13 vývojových centier v strednej a východnej Európe (na Slovensku, v Chorvátsku, Poľsku a na Ukrajine). Firma tak významnou mierou ovplyvňuje ekonomiku, pracovný trh, vzdelávací sektor a inovačný potenciál celého regiónu.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá spolupracuje s viac než 20 univerzitami na Slovensku, v Chorvátsku, Poľsku a na Ukrajine, v roku 2018 investovala do IT vzdelávania a budovania inovačného potenciálu regiónu viac ako 1,5 mil USD. Prostriedky boli použité na organizáciu kurzov pre začínajúcich i skúsených vývojárov, mentorský program, univerzitné laboratóriá, zabezpečenie zariadení pre školy a univerzity, ale aj na rôzne iné aktivity.

Strategickým cieľom GlobalLogic je posilniť svoju prítomnosť na európskom trhu a rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti vývoja produktov v priestore strednej a východnej Európy a najmä na Slovensku. Spoločnosť, ktorá v súčasnosti na Slovensku zamestnáva viac ako 400 odborníkov, zaznamenala za 5 rokov svojho pôsobenia v SR úspešný rast. V tomto trende plánuje firma pokračovať aj naďalej, keďže v horizonte nasledujúcich troch rokov plánuje zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov. Viac ako 200 úspešných projektov realizovaných za ostatných 5 rokov zo Slovenska a silný inovačný potenciál robí zo spoločnosti GlobalLogic čoraz významnejšieho hráča na poli vývoja produktov a služieb i podnikania v Európe.

Spoločnosť GlobalLogic tento týždeň oznámila ďalší krok na ceste k regionálnej konsolidácii v regióne, cieľom ktorej je postupne zvyšovať efektívnosť a úroveň spolupráce medzi vývojovými centrami a zároveň posilňovať rast firmy.

„Inžinieri spoločnosti GlobalLogic na diaľku spolupracujú so spoločnosťami, ktoré sú lídrami vo svojich odvetviach na celom svete. GlobalLogic tak dáva svojim zamestnancom možnosť pracovať s tými najlepšími bez toho, aby sa museli presťahovať do Silicon Valley alebo do niektorého z ďalších technologických centier. Rast spoločnosti v regióne strednej a východnej Európy bude zároveň znamenať zvýšené investície do lokálnej ekonomiky a vzdelávacieho systému. Plánujeme rovnomerne rásť na Slovensku, v Poľsku, v Chorvátsku i na Ukrajine a celkovo chceme v horizonte piatich rokov v regióne zamestnávať až 15 000 odborníkov,” povedal Igor Byeda, CEE Regional Head spoločnosti GlobalLogic.

GlobalLogic sa chce v Európe sústrediť na posilnenie svojej pozície v sektore automobilovej výroby, medicínskych zariadení a zdravotnej starostlivosti a e-commerce/maloobchodného predaja, pričom slovenské zastúpenie spoločnosti by malo hrať významnú úlohu vo všetkých z menovaných oblastí.

Slovenskí IT odborníci menia k lepšiemu životy ľudí na celom svete: pomocou včasnej diagnostiky pomáhajú zachraňovať životy ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami či definujú trendy v oblasti mediálnej komunikácie, ktorá sa priamo týka viac než milióna spotrebiteľov denne. To všetko umožňujú špičkové softvérové produkty vyvíjané inžiniermi spoločnosti GlobalLogic na Slovensku.

Inovácie z dielne GlobalLogic nie sú len výsledkom snahy firmy o dobré obchodné výsledky, ale často prinášajú aj riešenia závažných spoločenských výziev.

Jedným z takýchto príkladov je systém, ktorý spoločnosť GlobalLogic navrhla a vyvinula v snahe zabrániť nehodám, zbytočným úmrtiam a tragédiám spojeným s automobilmi. Ide o prototyp samostatného systému založeného na mikrovlnných snímačoch pohybu a snímačoch prostredia, ktorý dokáže odhaliť prítomnosť živých organizmov vo vozidle, monitorovať život ohrozujúce situácie, a ktorý dokáže spúšťať automatické upozornenia vo forme textových správ zasielaných určeným osobám, aby sa zabránilo nehodám tohto typu. Zariadenie je dokonca schopné detekovať tlkot srdca a dýchanie ako indikátory prítomnosti živého organizmu v automobile.

Prototyp prístroja tiež monitoruje podmienky v interiéri vozidla pomocou senzorov pre relatívnu vlhkosť, teplotu a hladinu CO2. Toto prototypové riešenie je pripravené na nasadenie v automobilovom priemysle a môže byť ďalej rozšírené o ďalšie funkcie, ako je napríklad GPS logger, automatické tiesňové volania, cloudové pripojenie a ďalšie snímače. Spomínané riešenie je len jedným z mnohých život meniacich a zaujímavých projektov, ktorým odborníci spoločnosti GlobalLogic Slovakia venujú svoju pozornosť a talent.

„Mnohí z nás sú rodičia – ľudskí a náchylní robiť chyby. Uvedomujeme si, že nikto z nás nie je absolútne chránený voči podobným tragédiám, či už ide o dieťa alebo zviera. Preto naša spoločnosť GlobalLogic prispela svojím interným projektom k hľadaniu technologického riešenia pre dnešné moderné autá. Inovatívne technológie na báze snímačov majú skutočne veľký potenciál zvýšiť bezpečnostné štandardy vo vozidlách. Technológie znižujú riziko straty ľudského života z dôvodu zanedbania alebo ľudskej chyby,“ hovorí Marek Antal, Managing Director spoločnosti GlobalLogic Slovakia.

V snahe podporiť expanziu spoločnosti na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy GlobalLogic neustále hľadá softvérových inžinierov na všetkých úrovniach. Viac informácií o voľných pracovných miestach na Slovensku nájdete na https://www.globallogic.com/sk/careers/