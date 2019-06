TASR

Včera o 20:35 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Kohút Volejbalistom roka 2018, medzi ženami triumf Radosovej

Skúsený blokár Kohút dosiahol zlatý hetrik, na konte má celkovo už štyri prvenstvá. Smečiarka Radosová sa stala Volejbalistkou roka premiérovo, na tróne nahradila Jaroslavu Pencovú.

Na archívnej snímke volejbalistka roka Nikola Radosová počas tlačovej konferencie pred galavečerom Slovenskej volejbalovej federácie Volejbalista roka 2018 v Nitre 2. júna 2019. — Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Nitra 2. júna (TASR) - V hlavnej kategórii tradičnej ankety Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Volejbalista roka 2018 triumfovali Emanuel Kohút a Nikola Radosová. Rozhodli o tom hlasy trénerov, funkcionárov a novinárov. Víťazov slávnostne vyhlásili v nedeľu 2. júna v nitrianskom Divadle Andreja Bagara v rámci galavečera spojeného s oslavou storočnice slovenského volejbalu.

Skúsený blokár Kohút dosiahol zlatý hetrik (2016 - 2018), na konte má celkovo už štyri prvenstvá, keďže anketu vyhral aj v roku 2013. Smečiarka Radosová sa stala Volejbalistkou roka premiérovo, na tróne nahradila Jaroslavu Pencovú.

V kolektívoch sa tretí rok za sebou udeľovali ceny zvlášť pre mužskú a ženskú kategóriu, v oboch triumfovali extraligoví šampióni - VK Prievidza, resp. Strabag VC FTVŠ UK Bratislava. "Kohúti" z Prievidze aj Bratislavčanky sa tešili aj z triumfov v Slovenskom pohári.

Trénerom roka v mužskej zložke sa stal kormidelník reprezentácie Andrej Kravárik, ktorý priviedol národný tím k jubilejnému desiatemu postupu na európsky šampionát. „Chcel by som sa s touto cenou podeliť s ostatnými trénermi. My sme v reprezentácii odkázaní na pôsobenie hráčov v kluboch a tréneri sú za nich zodpovední. Musím ich pochváliť za to, v akom stave ich dodávajú do národného tímu. My sme v roku 2018 dosiahli dobré výsledky, máme za sebou ťažko vybojovaný postup na ME. Som rád, že to chlapci zvládli na jednotku, zostáva nám v tom pokračovať," povedal Kravárik.

V ženskej zložke sa po roku opäť tešil z prvenstva kouč Slávie EU Bratislava Michal Matušov, ten okrem extraligového striebra prenikol s reprezentáciou do 19 rokov na majstrovstvá Európy junioriek, kde mladé Slovenky obsadili 10. miesto.

V druhom ročníku kategórie Junior roka triumfovali Filip Mačuha a Simona Jelínková. Najlepším rozhodcom sa aj po siedmy raz stal Juraj Mokrý. V kategórii beachvolejbalistiek na základe počtu dosiahnutých bodov obhájili prvenstvo slovenské jednotky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová, novú mužskú kategóriu ovládli národní šampióni Ľuboš Nemec a Patrik Pokopec. Premiérovú Cenu fanúšika v online hlasovaní získali nahrávač Michal Masný a smečiarka Romana Hudecová.

Do ideálnej zostavy roka sa na základe hlasovania dostali Michal Masný (nahrávač), Matej Paták, Tomáš Kriško (smečiari), Emanuel Kohút, Šimon Krajčovič (blokári), Peter Michalovič (univerzál) a Matej Kubš (libero). Ženský Dream Team tvoria nahrávačka Barbora Koseková, smečiarky Nikola Radosová a Romana Hudecová, blokárky Jaroslava Pencová a Nina Herelová, univerzálka Karin Šunderlíková a libero Lucia Nikmonová.

Súčasťou nedeľňajšieho galavečera na oslavu storočnice volejbalu u nás a vyhlásenia ankety Volejbalista roka 2018 v nitrianskom Divadle Andreja Bagara bolo tiež uvedenie ďalších piatich laureátov do Siene slávy slovenského volejbalu. Stali sa nimi Pavel Schenk, Hilda Mazúrová, Jozef Labuda, Vladimír Kovalík a Miroslav Rovný (in memoriam). Vlani pri otvorení Siene slávy do nej vstúpili Bohumil Golian (in memoriam), Pavlína Kohútová-Šteffková, Dušan Prieložný (in memoriam) a Štefan Pipa.

Kompletné výsledky ankety volejbalista roka 2018:

VOLEJBALISTA ROKA 2018: 1. Emanuel Kohút (Katovice/Poľ.) 181 bodov, 2. Matej Paták (Zawiercie/Poľ., Chaumont/Fr.) 167, 3. Peter Michalovič (Jaroslavľ/Rus., Nantes/Fr.) 166, 4. Tomáš Kriško (Liberec/ČR, UNTreF Buenos Aires/Arg.) 90, 5. Marcel Lux (Svidník, Olsztyn/Poľ.) 41, 6. Michal Masný (Lubin/Poľ., Zawiercie/Poľ.) 32, 7. Martin Sopko starší (Prešov) 30, 7. Martin Jančura (Prievidza) 30, 9. Martin Repák (Nantes/Fr., Chaumont/Fr.) 25, 10. Matej Kubš (Prievidza, Komárno) 23 VOLEJBALISTKA ROKA 2018: 1. Nikola Radosová (CSM Bukurešť/Rum., Drážďany/Nem.) 176 bodov, 2. Jaroslava Pencová (Legnano/Tal., Budowlani Lodž/Poľ.) 165, 3. Nina Herelová (Prostějov/ČR, Bielsko-Biala/Poľ.) 124, 4. Barbora Koseková (Békéscsaba/Maď., Temešvár/Rum.) 107, 5. Romana Hudecová (Strabag Bratislava) 95, 6. Michaela Abrhámová (Mulhouse/Fr., Saint-Raphaël/Fr.) 53, 7. Karolína Fričová (Slávia EU Bratislava) 30, 8. Katarína Dudová (Olomouc/ČR) 28, 9. Lucia Nikmonová (Strabag Bratislava, Pezinok) 22, 10. Karin Šunderlíková (Slávia EU Bratislava, Martignacco/Tal.) 18

Najlepší hráči na jednotlivých postoch:

MUŽI nahrávač: Michal Masný smečiar: Matej Paták blokár: Emanuel Kohút univerzál: Peter Michalovič libero: Matej Kubš ŽENY nahrávačka: Barbora Koseková smečiarka: Nikola Radosová blokárka: Jaroslava Pencová univerzálka: Karin Šunderlíková libero: Lucia Nikmonová

Zostavy roka: