TASR

Dnes o 08:00 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Kde nepomôže štát, pomôžu osobnosti

Pomôcť môžete aj vy.

MISIA 08 — Foto: Milan Krupčík

Bratislava 31. mája (OTS) - Päťdesiatka známych osobnostní už pondelok sadne na bicykel a vydá sa do ulíc Bratislavy v úlohe kuriérov charitatívneho projektu MISIA 08. Osobnosti v jeden deň do roka roznášajú výtvarné certifikáty firmám, súkromným osobám, inštitúciám, ktoré si ich telefonicky alebo cez messenger MISIE volajú a objednávajú. Za doručenie certifikátu potom zaplatia osobnostiam, ktoré za vyzbierané peniaze kúpia potrebné zdravotnícke pomôcky postihnutým deťom a mladým ľuďom, ktorým poisťovne nechcú pomôcky preplatiť.

„Tento charitatívny projekt ´Misia – Aby bol svet lepší´ je jedinečný aj tým, že všetci vedia, pre koho bicyklujú a pre koho potia tričká“ povedal ambasádor Misie, režisér Nikita Slovák a dodáva:. „Som rád, že každý rok sa nám podarí urobiť radosť 8 až 10 deťom, ktorým odovzdáme zdravotné alebo rehabilitačné pomôcky, na ktoré nemajú podľa poisťovní nárok, pričom ich potrebujú na zlepšenie svojho zdravotného stavu, alebo na uľahčenie života.“

Na pomoc postihnutým deťom

„Veríme, že sa podarí vyzbierať dostatok finančných prostriedkov, aby sme mohli pomôcť deťom s autizmom Samkovi (7 r.) a Dankovi (5 r.). Pre nich by sme chceli zakúpiť tablet so špeciálnou aplikáciou uľahčujúcou komunikáciu s autistickými deťmi. Pre Adama (22 r.), Lucasa (12 r.), dvojičky Tobiasa a Sebastiana (6 r.) chceme zakúpiť pomôcky na zlepšenie mobility a rehabilitácie. Pre 24-ročného Mariana s diagnózou DMO, mentálnou retardácioiu a epilepsiou máme v pláne zakúpiť zdvihák do auta,“ povedal ambasádor projektu Nikita Slovák, ktorý projekt zrealizoval na Slovensku po českom vzore jeho kolegov.

Na pomoc kuriérom

V pondelok ráno spred nákupného centra Eurovea budú na bicykloch Kellys štartovať herci, športovci, speváci, moderátori, umelci ale aj známy šéfkuchár, bývalá investigatívna novinárka, či veterinár a zároveň majster sveta v kettlebell veteránov. V tíme sa nachádza aj tehotná majsterka sveta a strieborná olympijská medailistka Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá namiesto bicykla využije na doručovanie špeciálnych certifikátov od výtvarníka Petra Stankoviča elektromobil Volkswagen e-up! z projektu up! city, a tak sa aj oni môžu zapojiť do charitatívneho projektu osobností. „Akýkoľvek charitatívny projekt sa nedá realizovať bez ľudí, ktorí majú srdce na správnom mieste a dobrovoľne pomáhajú. V MISII sme vďační aj za partnerov, ktorí nám umožnia všetky vyzbierané peniaze venovať na nákup pomôcok.“ hovorí Nikita Slovák. „A, samozrejme, je dôležité, aby sa o projekte dozvedela aj verejnosť a na to sú potrební mediálni partneri. Už niekoľko rokov sú s nami agentúra SITA, TASR, StartitUp“.

Objednávajte kuriéra

Bratislavčania si môžu kuriérov objednávať už teraz a aj počas dňa MISIE 08 telefonicky (0901 771 100, 0901 771 122, 0901 771 133) alebo cez messenger. Aktuálny zoznam kuriérov MISIE 08 nájdete aj na facebookovej stránke MISIA – osobnosti kuriérmi.