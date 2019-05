TASR

Moon: Zástupcovia SR v NATO sú vaším hlasom, vďaka nim vám dôverujeme

Témy obrany a bezpečnosti sa zdajú byť z roka na rok širšie, doplnil vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ NATO Martin Fedor s tým, že sa k nim radí aj kybernetická bezpečnosť, ale i klimatické zmeny.

Na snímke zľava vedúci Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení NATO Martin Fedor, predsednícˇka Parlamentného zhromaždenia NATO Madeleine Moonová a generálny tajomník Parlamentného zhromaždenia NATO David Hobbs počas úvodnej tlačovej konferencie na Jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave 31. mája 2019. — Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 31. mája (TASR) - Komunikácia jednotlivých predstaviteľov v Parlamentnom zhromaždení (PZ) NATO je mimoriadne dôležitá. Vďaka sieti kontaktov môžu zástupcovia krajín medzi sebou komunikovať, overovať si informácie a nepodľahnúť dezinformáciám. Aj preto je PZ NATO kľúčové pre oblasť bezpečnosti a obrany. Na piatkovej tlačovej konferencii na Bratislavskom hrade sa na tom zhodli predsedníčka PZ NATO Madeleine Moon, generálny tajomník PZ NATO David Hobbs a vedúci Stálej delegácie Národnej rady (NR) SR v PZ NATO Martin Fedor.

"Pre vás sú slovenskí zástupcovia vaším hlasom, vďaka nim vám môžeme dôverovať. A vďaka nim vnímame aj vašu úlohu a postavenie vo svete. Poznáme vás ako kľúčového partnera," povedala Moon na adresu Slovenska. Skonštatovala, že NATO a Európa sa nachádzajú v čase, keď čelia novým výzvam aj v oblasti bezpečnosti. Preto považuje za kľúčové vzájomne sa uistiť, že "spoločne dokážeme ochrániť demokraciu".

Za správne považuje hovoriť o NATO v kontexte spoločnej obrany. "Ak nebude obranná kapacita podporovaná našimi hodnotami, spoločnou vierou v právny štát, v boji proti korupcii, nebudeme ničím a neurobili sme dosť preto, aby sme mohli hovoriť o našich hodnotách," skonštatovala s tým, že práve o tom sa na PZ NATO hovorí. Vďaka spoločnej diskusii si podľa nej zástupcovia krajín odovzdávajú informácie a skúsenosti, čím sa dá prispieť k spoločným riešeniam problémov. PZ NATO považuje za kľúčové aj v kontexte vojenských, bezpečnostných či nových hrozieb.

"Témy obrany a bezpečnosti sa zdajú byť z roka na rok širšie," doplnil Fedor s tým, že sa k nim radí aj kybernetická bezpečnosť, ale napríklad i klimatické zmeny. Aj preto považuje za potrebné hovoriť o nových hrozbách na úrovni parlamentného zhromaždenia.

Skonštatoval, že strategické uvažovanie aliancie sa posúva k základným princípom a koreňom, na ktorých NATO stojí, a to, aby bola schopná čeliť bezpečnostným hrozbám. "K tomu slúžia väčšie stretnutia, ako sú napríklad aj PZ NATO. Je pre nás dôležité ukazovať a zdôrazňovať aj slovenskej verejnosti, že systém kolektívnej obrany je niečo, bez čoho by sme nemohli udržiavať mier a prosperitu v Európe," zdôraznil Fedor. Za mimoriadne dôležité považuje to, aby aj toto zhromaždenia na Slovensku vyslalo jasný signál o zahraničnopolitickej orientácii a odhodlaní Slovenska čeliť novým výzvam.

"NATO sa predovšetkým sústreďuje na zachovanie bezpečnosti, a tomu sa bude venovať aj PZ. Samotné parlamentné organizácie sú často terčom útokov, keď sa napríklad podkopávajú slobodné voľby. Na tejto úrovni sa môžu jednotliví členovia poradiť o svojich skúsenostiach," doplnil Hobbs. Zhromaždenia sú podľa jeho názoru dôležitým zdrojom informácií, ktoré majú jednotliví členovia PZ práve vďaka kontaktom so zástupcami iných krajín.