TASR

Dnes o 16:34 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019: Zvíťazil aktivizmus a sila jednotlivca

Súťažný medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm už pozná svojich víťazov.

EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019:ZVÍŤAZIL AKTIVIZMUS A SILA JEDNOTLIVCA — Foto: EKOTOPFILM

Bratislava 31. mája (OTS) - Na slávnostnom odovzdávaní cien festivalu ich vyhlásila medzinárodná porota, ktorá vyhodnotila 66 súťažných snímok z 30 krajín sveta. Prinášame vám to najlepšie z najlepšieho, zoznam ocenených dokumentárnych filmov, ktoré si nenechajte usjť v repríze posledný deň festivalu v piatok 31. mája 2019 v bratislavskom Pistoriho paláci a Kine Film Europe.

Festival každoročne do Bratislavy a Banskej Bystrice počas piatich dní prináša záplavu inšpirácie, návod na to, ako sa stať zodpovednejším k životnému prostrediu. Okrem filmových premietaní sa návštevníci festivalu mohli zapájať do sprievodných diskusií a prednášok s inšpiratívnymi rečníkmi na témy prírodný turizmus, klimatické zmeny, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, či udržateľná móda.

„Som nesmierne rád, že návštevnosť festivalu každým rokom stúpa. Preto verím, že téma zodpovednosti a udržateľnosti v ľuďoch čoraz viac rezonuje a uvedomujú si svoj dopad – stopu, ktorú každý deň zanechávajú na našej planéte. Porota ocenila festivalové filmy, ktoré ukazujú silu prírody, odhodlanie komunít či jednotlivcov ale aj to negatívne, ľudskú lenivosť a ignoranciu. Dúfam, že tohtoročný program návštevníkov inšpiroval k zmene, ktorá je nevyhnutná pre budúcnosť nášho života na Zemi,‘‘ vyjadril sa po slávnostnom odovzdávaní cien riaditeľ festivalu Peter Lím.

Tradičnú festivalovú poctu Honour of Ekotopfilm za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja si tento rok odniesla svetová expertka Selina Juul, priekopníčka v boji proti plytvaniu jedlom v Dánsku, ktorá návštevníkom v Bratislave dala návod na to ako predchádzať plytvaniu potravinami. Seline sa podarilo dostať Dánsko na mapu krajín, ktoré oblasti tzv. food waste aktívne prispievajú k zlepšeniu situácie a šírení osvety. Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny odhaduje, že medzi rokmi 2006 až 2011/12, znížili Dáni svoj potravinový odpad o 25%. Podľa najnovších údajov Dánskej agentúry ochrany životného prostredia (EPA) znížili Dáni svoj potravinový odpad v období od 2011/2012 do 2017 o 8%.

EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019:ZVÍŤAZIL AKTIVIZMUS A SILA JEDNOTLIVCA (Foto: EKOTOPFILM)

46. súťažný ročník festivalu Ekotopfilm - Envirofilm v Bratislave a v Banskej Bystrici piatkom končí, organizátori sa však od septembra 2019 opäť vydávajú na cesty naprieč Slovenskom s výberom najlepších dokumentárnych filmov. Počas celého kalendárneho roka navštevuje festival takmer 50 slovenských miest v rámci projektu Ekotopfilm - Envirofilm TOUR.

Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk

Pozrite si zoznam 12 ocenených filmov:

M6NTHS [M6NTHS]

RÉŽIA / DIRECTOR: ELINE HELENA SCHELLEKENS

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM

MINUTÁŽ / DURATION: 12

M6NTHS je oceňovaný film o zvierati v zajatí, túžiacom po slobode a prirodzenom prostredí. Zviera, ktoré rovnako ako my, má schopnosť snívať, je inteligentné, zvedavé, spoločenské a citlivé, a v ktorom môžeme jasne rozpoznať dušu. Zviera, ktoré môže žiť až desať rokov vo voľnej prírode, ale len šesť mesiacov v našom zajatí. Bez šokových efektov, komentáru či moderátora, tento film navždy zmení váš pohľad na ošípané. Pozrite sa na svet jeho očami a zistíte čo vďaka nám vidia...

AKO HUBY STVORILI SVET [THE KINGDOM – HOW FUNGI MADE OUR WORLD]

RÉŽIA / DIRECTOR: ANNAMÁRIA TÁLAS

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: KANADA / CANADA

MINUTÁŽ / DURATION: 52

Nenápadná ríša húb riadi život na Zemi. Je to mimozemský svet s najväčšími a najstaršími organizmami aké tu dnes žijú. Boli to práve huby, ktoré umožnili život na pustej planéte a boli to opäť huby, ktoré priniesli život späť na Zem po poslednej udalosti masového vyhynutia. Z pohľadu evolúcie a prírodných vied prinášajú vedci také objavy z ríše húb, ktoré zmenia náš život. Niektoré huby nás zachránia, iné zas ohrozia, a len teraz začíname chápať ako to celé funguje.

MUŽ STROMOV [THE MAN OF THE TREES]

RÉŽIA / DIRECTOR: ANDREA TRIVERO

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: TALIANSKO / ITALY

MINUTÁŽ / DURATION: 19

Daniel Balima (67) je skúsený záhradník z Tenkodogo, malého mesta v subsaharskej Afrike v Burkina Faso, kde žije od narodenia so svojou veľkou rodinou. Ako dieťa ochorel na detskú obrnu a hoci vyrastal bez funkčných nôh, je schopný pokračovať v práci svojho otca v rodinnej škôlke. Namiesto nôh kráča po rukách. Za viac ako päťdesiat rokov svojej činnosti dal život viac ako miliónu stromov a to je to, čo je pre Daniela najdôležitejšie, pretože ako hovorí, jeho krajina potrebuje kvôli suchu veľa stromov a nemieni v tom prestať. Práve naopak, sníva o vysadení ďalšieho milióna.

ŽIVÝ ĽAD [ICE ALIVE]

RÉŽIA / DIRECTOR: EDDIE FROST

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM

MINUTÁŽ / DURATION: 20

Pre mnohých je Arktída sterilné miesto bez života. Avšak Joseph Cook skúma, ako je možné, že bohatý ekosystém mikrobiálneho života prekvitá práve tu, v jednom z najdrsnejších prostredí Zeme. Okrem iného zistil, že tieto mikróby môžu urýchľovať roztápanie našich vzácnych ľadovcov a ľadových dosiek. Jeho priekopnícka práca s diaľkovým snímaním z dronov (a jednodňových satelitov) by nám mohla pomôcť pochopiť dôsledky zmeny klímy na našich póloch.

ČLOVEK, KTORÝ VYSADIL LES [THE MAN WHO PLANTED A FOREST]

RÉŽIA / DIRECTOR: SAJEED A

ROK / YEAR: 2017

ŠTÁT / STATE: INDIA / INDIA

MINUTÁŽ / DURATION: 6

V roku 1979 uvidel mladík mŕtve zvieratá a hady okolo pustého brehu rieky. Chcel zistiť dôvody týchto úmrtí. Dôvodom bolo odlesňovanie. Aby živočíchom pomohol, začal vysádzať stromčeky uprostred neúrodnej pustiny v Assame. Každý deň zasadil jeden nový stromček. O 40 rokov neskôr... Vybrali sme sa za ním s kamerou, aby sme si pozreli svet, ktorý vytvoril.

BEZ ŽIVOTA [BREATHLESS]

RÉŽIA / DIRECTOR: DANIEL LAMBO

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: BELGICKO / BELGIUM

MINUTÁŽ / DURATION: 77

Po smrti svojho otca a mnohých ďalších z jeho dediny, sa režisér Daniel Lambo rozhodne nájsť pravdu o smrtiacom azbestovom priemysle. Jeho hľadanie ho privedie na najväčšiu skládku azbestového odpadu v Indii. Odhalí chladnokrvný priemysel, ktorý stále ohrozuje životy pracovníkov a spotrebiteľov na celom svete. Film ponúka úžasný príbeh boja jednotlivcov proti stále prekvitajúcemu priemyslu výroby azbestu.

POZRI SA [LOOK]

RÉŽIA / DIRECTOR: MEINARDAS VALKEVIČIUS

ROK / YEAR: 2017

ŠTÁT / STATE: LITVA / LITHUANIA

MINUTÁŽ / DURATION: 3

Ľudská činnosť nemá na našu planétu vždy pozitívny vplyv. Krátky animovaný film skúma prirodzené cykly výmeny medzi ľuďmi a živočíchmi. Odvážte sa pozrieť a zmeniť svet.

SÓJALIZMUS [SOYALISM]

RÉŽIA / DIRECTOR: STEFANO LIBERTI, ENRICO PARENTI

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: TALIANSKO / ITALY

MINUTÁŽ / DURATION: 65

Výroba potravín je čoraz väčším biznisom pre hŕstku “vyvolených”, veľkých spoločností. Dokument sleduje priemyselnú výrobu bravčového mäsa a s ním súvisiace pestovanie monokultúry sójových bôbov z Číny do Brazílie cez Spojené štáty a Mozambik. Dokument opisuje obrovskú koncentráciu moci v rukách týchto západných a čínskych spoločností. Medzitým stovky tisíc malých výrobcov stratili svoj biznis a krajinný charakter sa neustále mení. Systém bol exportovaný do celého sveta. Od hnojísk (odpadových lagún) v Severnej Karolíne až po sójovú monokultúru v amazonskom dažďovom pralese, film nastoľuje otázku, či tento proces nie je hrozbou pre environmentálnu rovnováhu planéty.

THUNDER: NA STOPE PYTLIAKOM [CHASING THE THUNDER]

RÉŽIA / DIRECTOR: MARK BENJAMIN, MARC LEVIN

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / USA

MINUTÁŽ / DURATION: 96

Dokumentárny film o 110-dňovom prenasledovaní nelegálneho rybárskeho plavidla Thunder s tzv. Purple Notice varovaním Interpolu na šírom mori. Organizácia aktivistov na ochranu morí Sea Shepherd a jej kapitán Peter a kapitán Sid prenasledujú Thunder 16 000 km cez antarktické ľadovce, počas búrok na Južnom oceáne, zažívajú konfrontáciu a plavbu Indickým oceánom, ako aj vodami východnej Afriky a južného Atlantiku. Rybárska loď na úteku bola považovaná za najznámejšieho pytliaka na svete. Naháňačka má prekvapujúci koniec, dramatické potopenie lode Thunder na morské dno.

DYM A VÝPARY – UTAJENÁ ZMENA KLÍMY [SMOKE AND FUMES – THE CLIMATE CHANGE COVER UP]

RÉŽIA / DIRECTOR: JOHAN VON MIRBACH

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: NEMECKO / GERMANY

MINUTÁŽ / DURATION: 52

Príbeh ako zo vzrušujúcej detektívky. Tento investigatívny dokument ukazuje, ako ropný priemysel tajne financoval vedecké štúdie, spúšťal falošné mediálne správy a systematicky klamal verejnosť o dôsledkoch klimatických zmien – už od roku 1946.

AKTIVISTKA [ACTIVIST]

RÉŽIA / DIRECTOR: PETTERI SAARIO

ROK / YEAR: 2017

ŠTÁT / STATE: FÍNSKO / FINLAND

MINUTÁŽ / DURATION: 57

Film je moderný príbeh Johanky z Arku, odhodlanej tínedžerky z fínskeho Laponska, ktorá sa pustila do boja proti jednej z najväčších banských spoločností sveta. Bojuje za budúcnosť svojej dediny a za jedinečnú mokraď chránenú prírodným programom Európskej únie. Riikka Karppinenová mala len 15 rokov, keď tam našiel anglo-americký, medzinárodný banský gigant ložiská niklu a medi, len 120 kilometrov severne od polárneho kruhu. Bol to objav storočia.

SVET PODĽA TERMITOV [THE WORLD ACCORDING TO TERMITES]

RÉŽIA / DIRECTOR: JAN HOŠEK

ROK / YEAR: 2018

ŠTÁT / STATE: ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC

MINUTÁŽ / DURATION: 52

Termity - pre niektorých exotická háveď, pre iných zasa škodcovia, ktorí spôsobujú obrovské ekonomické škody. Film sa ich pokúša ukázať inak: ako silu, významne ovplyvňujúcu ekosystém celej našej planéty a tiež ako objekt intenzívneho vedeckého výskumu, ktorý odhaľuje ich fascinujúci život a mimoriadnu schopnosť prispôsobiť sa.