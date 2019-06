Klaudia Fiolová

Erika a Martin vyrábajú zo starých pneumatík rozkošné peliešky pre psy

Erika a Martin menia použité pneumatiky na útulné pelechy.

Použité pneumatiky sa menia na krásne pelechy — Foto: Facebook/Labky na všetkom

BRATISLAVA, 3. jún - Recyklovať sa dá v dnešnej dobe veľa vecí. Aj pneumatiky. Hoci možno nie úplne tým tradičným spôsobom. Práve tie využili Erika a Martin a prišli s nápadom, ktorý je na slovenskom trhu jediným svojho druhu. Začali z použitých pneumatík vyrábať personalizované pelechy pre domáce zvieratká pod značkou Labky na všetkom. Váš domáci maznáčik tak môže mať svoje bydlisko šité na mieru.

V rozhovore pre Dobré noviny Erika s Martinom priblížili nielen, ako vznikla samotná myšlienka, ale aj hlavné výhody, ktoré ich peliešky z pneumatík majú.

Ako sa zrodil samotný projekt?

Chceli sme pre našich psíkov vytvoriť bezpečné a pohodlné miestečko v interiéri aj exteriéri. Zároveň sme však chceli, aby vyzeralo nezvyčajne a zaujímavo.

Prečo ste sa rozhodli vyrábať pelechy pre zvieratá práve z pneumatík?

Pneumatiky sú samy o sebe ťažko spracovateľný odpad po tom, čo sú viac nepoužiteľné na aute. Veľakrát ich ľudia dokonca odhodia v prírode. My sme zobrali pneumatiku ako základný ,,stavebný“ prvok našich výrobkov, ktorými obzvláštňujeme priestor.

Každý pelech je vyrobený na mieru Foto: Archív/Labky na všetkom

Pelechy skrášľujú aj domácnosť Foto: Archív/Labky na všetkom

Ako prebieha samotný proces výroby peliešku?

Spracovanie použitej pneumatiky je menej fyzicky náročnejšia práca. Ide hlavne o vyčistenie, orezanie (aby sa psíkovi pohodlne ležalo) a napílenie dosky pod pelech. Práca je zameraná najmä na pohodlie a bezpečnosť psíka, za trošku ťažšiu činnosť považujeme nitovanie pelieška, keďže tam je potrebná fyzická zručnosť a sila. Po upravení pneumatiky sa po dohode so zákazníkom vyberie farba na gumu a ide sa na nákup správneho odtieňa látky podľa želania. Autorka sa venuje najmä šitiu, ručnému vyšívaniu vankúšika do pelieška, maľbe, výrobe hračiek do pelieška (snažíme sa spotrebovať komplet látku pre zákazníka). Peliešok je plne personalizovateľný, podľa želania zákazníka, na gumu maľujeme meno psíka a vyšívame ho tiež aj na vankúšik. Vzhľadom na to, že obaja sa momentálne výrobe pelieškov venujeme popri normálnom zamestnaní, výroba jedného peliešku zaberie približne týždeň podľa náročnosti jednotlivých detailov, ktoré požaduje zákazník.

Odkiaľ prichádza inšpirácia na dizajn?

Inšpiráciu čerpáme z interiérového a exteriérového dizajnu. Sme tiež radi, keď sú naše peliešky plné farieb, no celkové rozhodnutie je na zákazníkovi, keďže vyrábame na objednávku. On si povie, ako bude peliešok vyzerať. Podľa skúseností sme zákazníkom s ich výberom veľmi radi a ochotne pomohli. Akokoľvek plánujeme rozšíriť naše portfólio aj o vopred pripravené peliešky, avšak v tom prípade, bude každý iný a špeciálny. ä

Inšpirácie čerpajú z interiérového a exteriérového dizajnu Foto: Archív/Labky na všetkom

Aké sú výhody vašich pelieškov?

Ide hlavne o personalizáciu. Vyrábame pohodlné miestečko pre psíka, ktoré si v podstate môže vytvoriť sám majiteľ. Vyberá si farbu látky, gumy, vlastný nápis (väčšinou meno psíka) a má možnosť si všetko zladiť podľa svojich predstáv. Každý ,,ZERO WASTE“ peliešok šetrí životné prostredie a my mu venujeme špeciálnu pozornosť. Sčasti to považujeme za umeleckú prácu.