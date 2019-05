TASR

Čaládi a Šiška pokračujú v HK Nitra, zo zámoria sa vrátil Kollár

Na snímke vpravo Juraj Šiška. — Foto: TASR - Dušan Hein

Nitra 31. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HK Nitra sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s útočníkmi Erikom Čaládim a Jurajom Šiška. Staronovou tvárou v nitrianskom tíme sa stal stredný útočník Andrej Kollár, ktorý sa vrátil po krátkom pôsobení v zámorskej USHL. Klub informoval o zmenách na oficiálnej internetovej stránke.

Čaládi odohral v sezóne 2018/19 celkovo 70 zápasov, v ktorých dosiahol 11 gólov a 7 asistenci. Predtým pôsobil aj v maďarskom klube UTE Budapešť, Nových Zámkoch a vo francúzskom Lyone. Na konte má celkovo 332 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži.

Šiška sa do materského klubu vrátil počas sezóny 2016/17 po pôsobení v projekte HK Orange 20, zámorskej QMJHL a Slovane Bratislava. V sezóne 2018/19 odohral za Nitru celkovo 46 zápasov, v ktorých zaznamenal 5 gólov a 6 asistencií, pričom väčšinu z týchto bodov (8) získal vo vyraďovacej časti.

Mladík Kollár pôsobil v sezóne 2018/19 v projekte HK Orange 20 a zahral si aj na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov. Po návrate z projektu sa po krátkej zastávke v Nitre rozhodol zamieriť do USHL (US Hockey League). V nej odohral za Muskegon Lumberjacks celkovo 21 zápasov, v ktorých mal bilanciu 3 góly a 5 asistencií.