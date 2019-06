Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tieto psíky si tak zvykli na fotoaparát, že vždy, keď ho uvidia, nastúpia sa ako na školskom výlete

Psíky veľmi radi pózujú pred kamerou.

NEW YORK, 3. jún - Mnohí ľudia majú zvieracích maznáčikov, no nie vždy sa nachádza počas dňa doma niekto, kto by sa o nich aj staral. Našťastie existuje množstvo inštitúcií, ktoré sa o vašich psíkov postarajú aj počas pracovného dňa. Práve tomu sa začal venovať jeden mladík v New Yorku, ktorý založil spoločnosť s menom Saratoga Dog Walker.

Počas krátkeho pôsobenia na trhu sa stal jedným z najobľúbenejších psíčkárov. Ako jeho fanúšikovia na sociálnych sieťach tvrdia, na mladíkovi vidno jeho oddanie a lásku k zvieratám.

Celá jeho idea je postavená na tom, že počas dňa sa o štvornohých miláčikov postarajú dobrovoľníci. Sám vie, že prechádzka je pre psíkov veľmi dôležitou aktivitou a preto s nimi chodia viackrát za deň do prírody.

Práve počas týchto prechádzok vznikli tie najmilšie spoločné fotky psíkov, ktoré vyzerajú, akoby boli na školskej vychádzke. Psy si asi už tak zvykli na fotoaparáty, že v momente, keď ich uvidia, zapózujú. Tak vznikla aj jedna z najkrajších spoločných fotiek. Združilo sa na nej viac ako 20 psíkov, ktoré si veľmi ochotne urobili spoločnú fotku.