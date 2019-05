TASR

Dnes o 13:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní JTRE zrekonštruuje ďalšiu časť promenády

Ďalšia časť Dunajskej promenády pri známom ihrisku River Parčík sa dočkala potrebnej rekonštrukcie.

Oprava promenády — Foto: JTRE

Bratislava 31. mája (OTS) - V spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto ju na vlastné náklady opraví developerská spoločnosť JTRE. Práce sa začnú v pondelok 3.júna 2019 a potrvajú približne mesiac. Rekonštrukcia nadväzuje na etapu obnovy promenády po Most SNP, ktorá sa uskutočnila minulý rok. Obchádzka pre chodcov aj cyklistov bude viesť okolo detského ihriska.

„Dunajská promenáda ako jeden z najvýznamnejších mestotvorných prvkov bude po dokončení rekonštrukcie ako jednotný celok tvoriť plnohodnotnú súčasť mestského života Bratislavčanov,“ povedal Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

„Som veľmi rada, že developeri, ako aktéri v území, chápu, čo znamená verejný záujem. Verím, že všetci Bratislavčania ako aj návštevníci ocenia zušľachtenie Dunajskej promenády,“ povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Obchádzka okolo ihriska

Rekonštruovaný úsek bude potrebné dočasne uzavrieť. Bratislavčania však môžu využiť bezkolíznu obchádzkovú trasu okolo detského ihriska, čo si vyžiada zo strany návštevníkov promenády vyššiu mieru vzájomnej tolerancie.

„Rozumieme, že rekonštrukcia dočasne skomplikuje pohyb na promenáde, ale robíme všetko pre to, aby to ľudí zasiahlo čo najmenej. Bratislavčania za svoju trpezlivosť dostanú do užívania krajšie a bezpečnejšie nábrežie,“ dodal Pelikán.

Pokračovanie Zóny tolerancie

Opravený úsek sa po skončení prác stane súčasťou Zóny tolerancie, ktorá vznikla na nábreží. Cieľom JTRE je motivovať rôzne skupiny užívateľov promenády k vzájomnej ohľaduplnosti. Podobné iniciatívy sú pravidelnou súčasťou života západných metropol. Moderné veľkomesto so sebou prináša vyššie nároky na ohľaduplnosť než tomu bolo v minulosti, preto sú snahy o zlepšenie vzájomnej tolerancie dôležité.

Lepšie mesto pre všetkých

Rekonštrukcia časti dunajskej promenády je ďalšou z aktivít JTRE, ktorou sa spoločnosť usiluje zlepšiť kvalitu života Bratislavčanov. Doterajšie projekty zahŕňajú verejnosťou oceňované sprejazdnenie Dúbravskej cesty, na ktorej vznikla aj cyklotrasa s oddeleným peším chodníkom, revitalizácie viacerých podchodov, zastávky Patrónka alebo kruhový objazd pri Slovenskej akadémii vied.