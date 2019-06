Klaudia Fiolová

Najstaršia chirurgička na svete má 91 rokov. Do dôchodku sa nechystá a vraj nikdy nepochybila

Ruská chirurgička sa svojej milovanej práce nechce vzdať.

Najstaršia chirurgička stále v službe — Foto: reprofoto Daily Mail

MOSKVA, 2. júna - Alla Ilyinichna Levushkina má 91 rokov a pracuje ako chirurgička v ruskej nemocnici v meste Riazaň. Svoju prácu vykonáva už neuveriteľných 68 rokov. Má za sebou vyše 10 000 úspešných zákrokov.

Aj napriek svojmu pokročilému veku sa však do dôchodku nechystá. Ako sa sama vyjadrila pre portál Daily Mail, „kto by namiesto nej robil zákroky, keby odišla?“ Nestarnúca Ruska meria 150 cm a na to, aby dovidela na pacientov, jej slúži špeciálny schodík.

Nestarnúca chirurgička Foto: reprofoto Daily Mail

Alla meria len 150 cm Foto: reprofoto Daily Mail

Za tie dlhé roky ani raz nepochybila v operačnej sále

Keď sa pred operáciou oblieka do špeciálneho odevu, kolegovia jej však už musia pomáhať. Alla je aktívna aj mimo operačnej sály a stále vybavuje telefonáty s pacientmi. Nechce s nimi stratiť kontakt a pomáhať chce dovtedy, dokiaľ bude môcť.

Ruska pracovala vyše 30 rokov pre leteckú zdravotnícku službu. Až neskôr sa vrátila do jej rodného mesta blízko Moskvy, kde nastúpila do tamojšej nemocnice. Ani po rokoch služby ju neprešiel jej entuziazmus a láska k práci.

Stále ovláda aj administratívnu činnosť Foto: reprofoto Daily Mail

V operačnej sále jej to stále ide na výbornú Foto: reprofoto Daily Mail

„Byť lekárom nie je len profesia, ale je to životný štýl,“ hovorí Alla. V práci sa ale stretáva aj s pacientmi, ktorých musí presvedčiť, že je stále schopná vykonávať perfektne svoju prácu aj napriek vysokému veku.

„Najprv som mala obavy z chirurgičky kvôli jej vysokému veku, ale po úspešnom zákroku a jej odbornom nasadení mi všetky pochybnosti zmizli,“ vyjadrila sa jedna z jej pacientiek pre portál Daily Mail.

Alla sa sama opisuje ako „závodný kôň“, lebo ako náhle vstúpi do operačnej miestnosti, nabije sa energiou. Pred niekoľkými týždňami, presne 5. mája oslávila 91 rokov.