Paríž si nádherným gestom uctí princeznú Dianu takmer 22 rokov po jej smrti

Ľudia prichádzajú na Námestie Marie Callasovej, aby vzdali hold britskej princeznej. Práve to bude možno už čoskoro niesť aj jej meno.

— Foto: TASR/Thibault Camus

PARÍŽ 31. mája - Pont de l'Alma alebo Almský most stojí v samom srdci francúzskeho hlavného mesta. Prechádza cez rieku Seinu a spája 8. obvod na pravom a 7. na ľavom brehu. Toto miesto sa v minulosti stalo dejiskom tragédie, ktorá otriasla nielen Francúzskom či Britskými ostrovmi, ale aj celým svetom. Dňa 21. augusta 1997 v čase 00:23 do tunelu vstúpilo auto so štvorčlennou posádkou. Pasažiermi boli šofér Henri Paul, osobný strážca Trevor Rees-Jones, Dodi Fayed a princezná Diana. Von už nevyšli živí.

Oficiálna verzia nehody Princezná z Walesu Diana (36) bola v Paríži so svojím priateľom Egypťanom Dodim Fayedom (42). Potom čo opustili hotel Ritz, ich auto prenasledovala skupina paparazzi. Vošli do tunela, kde šofér nezvládol riadenie vozidla a vrazil do betónového piliera. Dvaja členovia posádky (Dodi Fayed a Henri Paul, 41) boli na mieste mŕtvi. Ostatní dvaja (Diana a Trevor Rees-Jones) boli prevezení do nemocnice, kde sa oboch doktori pokúšali zachrániť. V prípade bodyguarda sa to podarilo, no v princeznej nie. Zomrela v nemocnici Pitié-Salpêtrière a jej pohreb v televízii sledovalo 2,5 miliardy ľudí (32 miliónov Britov).

Miesto zrážky je neďaleko slávnej Eiffelovej veže Foto: Google Maps

Nové námestie v srdci metropoly

Dnes z parížskej radnice zaznievajú slová, že v júni dôjde k rokovaniu o zmene názvu Námestia Marie Callasovej na námestie Lady Diany. Malé námestie stojí v blízkosti Almského mostu a ročne naň zavítajú tisícky ľudí, aby vzdali hold zosnulej britskej princeznej, ktorá bola pre svoje charitatívne činnosti známa aj ako Princezná ľudu. V súčasnosti na námestí stojí Plameň slobody (ide o repliku z fakle Sochy slobody), ktorý Francúzom poslali Spojené štáty americké v roku 1989. Rokovať o návrhu a zmene názvu námestia by mala radnica v júni.

„Vykonajte dobrý skutok bez toho, aby ste očakávali odmenu. A pamätajte, že jedného dňa pre vás môže niekto urobiť to isté.“ - Diana, princezná z Walesu

Rovnaký typ vozidla, ktorým sa viezla Diana Foto: Wikimedia CC

Mienkotvorné britské periodikum The Telegraph interpretuje názory ľudí žijúcich v blízkosti námestia: „Konečne v Paríži bude jedinečné miesto pre pamiatku Diany,“ hovorí 60-ročná Francine Lemontová. „Je najvyšší čas, aby autority počúvali názory ľudu. V meste je množstvo námestí i ulíc, ktoré sú pomenované po ľuďoch, ktorí si to zaslúžia menej.“

Námestie Marie Callasovej nesie meno po americkej opernej speváčke gréckeho pôvodu, ktorá žila v rokoch 1923 až 1977.

Či naozaj Paríž pomenuje námestie po princeznej sŕdc alebo nie, isté určite je, že Dianin odkaz aj naďalej pretrváva. Bola ochrankyňou ľudu a predstavovala ochranné krídla, ktoré ľudia potrebovali nielen v minulosti, ale potrebujú ich aj dnes.