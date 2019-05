TASR

Pápež pricestoval na trojdňovú návštevu pravoslávneho Rumunska

Ide o jeho v poradí 30. apoštolskú cestu.

Na archívnej snímke pápež František. — Foto: TASR/AP

Bukurešť 31. mája (TASR) - Pápež František pricestoval v piatok na trojdňovú návštevu prevažne pravoslávneho Rumunska. Ide o jeho v poradí 30. apoštolskú cestu.

Františkova cesta sa koná 20 rokov po historicky prvej pápežskej návšteve Rumunska, ktorú v roku 1999 absolvoval Ján Pavol II., informovala agentúra AP.

„Prichádzam do Rumunska ako pútnik, aby som kráčal spoločne s našimi bratmi z rumunskej pravoslávnej cirkvi a s katolíckymi veriacimi," napísal František na Twitteri pred odchodom do Rumunska, ktoré je do konca júna predsedníckou krajinou EÚ.

Hlava katolíckej cirkvi v priebehu troch dní navštívi metropolu Bukurešť, mestá Jaš, Blaž a mariánsku svätyňu Šumeleu Čiuk. Okrem iného sa stretne s rumunskou premiérkou Vioricou Dancilaovou a prezidentom Klausom Iohannisom, bude sa modliť s pravoslávnym patriarchom Danielom a blahorečí siedmich biskupov, mučeníkov komunistického režimu. Absolvuje tiež stretnutie s predstaviteľmi miestnej rómskej menšiny.

Podľa servera Vatican News bude mať Františkov pobyt v Rumunsku ekumenický charakter, keďže okrem pravoslávnych kresťanov a rímskych katolíkov žijú v krajine o veriaci gréckokatolíckeho obradu. Mottom návštevy je heslo "Kráčajme spoločne" vyzývajúce k jednote.

Jedným z vrcholov pápežovho programu má byť sobotňajšia omša v sedmohradskej mariánskej svätyni Šumeleu Čiuk. Očakáva sa, že sa na nej zúčastnia desaťtisíce ľudí, prevažne príslušníkov maďarskej menšiny, ktorí tvoria väčšinu rumunských katolíkov. Na omšu príde aj maďarský prezident János Áder.

Začiatkom mája (4.-7.5.) František navštívil už dve východoeurópske krajiny, v ktorých dominuje pravoslávie — Bulharsko a Severné Macedónsko.

František v Rumunsku prednesie päť príhovorov a tri kázne. Očakáva sa, že okrem náboženských a cirkevných tém bude v období po eurovoľbách hovoriť aj o aktuálnych výzvach európskej politiky, ako sú chudoba, nezamestnanosť, nacionalizmus či migrácia.