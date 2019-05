Na zozname čakateľov na obličku nemohol byť bez stáleho domova. Tak sa ho ujal jeho učiteľ matematiky

Kristián Plaštiak

Finn založil zberateľský účet, na ktorý ľudia prispievajú pre Damiena.

DENVER 31. mája - Trinásťročného Damiena, ktorý trpí ochorením obličiek, si náhradné rodiny pohadzujú už dlhší čas. Ide o šikovného a inteligentného chlapca, ktorý to však nemá ľahké. Život mu strpčuje fokálna segmentálna glomeruskleróza, ktorá postihuje a narúša správne fungovanie obličiek a môže zapríčiniť aj ich zlyhanie. Istý čas bol chlapec uvedený aj na zozname čakateľov na darcovstvo, no keďže nemá stály domov, bol z neho vyradený. Nádej na život mu vrátil jeho učiteľ matematiky.

Náhradný otec

„Som odhodlaný nestať sa ďalším dospelým človekom, ktorý Damiena iba pošle ďalej,“ hlása Finn Lanning, učiteľ matematiky na škole AXL Academy. Malého Damiena považuje za múdreho a vtipného človiečika, ktorý to však v živote nemal ľahké. Už od detstva vystriedal niekoľko pestúnskych rodín. Damien a jeho učiteľ sa spoznali v škole, ktorú Damien navštevoval. Jedného dňa žiak učiteľovi oznámil, že nejaký čas nebude môcť prísť do školy, pretože ide do nemocnice. Po vypočutí celého príbehu Finn nemohol zostať nečinne stáť, a preto sa rozhodol chorého chlapčeka ujať a poskytnúť mu domov a to najdôležitejšie - nádej. Už samotná predstava bytia na zozname čakateľov na darcovstvo orgánov je ochromujúca, no predstava „nebytia“ je ešte hrozivejšia.

Damien má špeciálne potreby, ku ktorým patrí aj špeciálna strava, ktorá sa týždenne môže vyšplhať aj na sumu 180 €. To bolo pre Finna dostatočným dôvodom na to, aby založil zbierku pre Damiena prostredníctvom internetovej stránky GoFundMe. Z pôvodného cieľa 30-tisíc dolárov sa podarilo vyzbierať 47-tisíc dolárov. Ak chcete, môžete prispieť aj vy.

Počas troch mesiacov, čo zbierka funguje, sa podarilo prekonať požadovanú cieľovú sumu. Ňou bolo 30-tisíc dolárov a dnes na GoFundMe svieti suma 47 590 dolárov. Damienovi prispelo 1174 ľudí, čo robí priemerne 40,5 dolára na jedného darcu. Ďaleko „najštedrejším“ bol istý anonym, ktorý prispel sumou 5-tisíc dolárov. Komentáre pod zbierkou sú plné milých ľudí, ktoré dvojici vyslovujú podporu a dúfajú, že Damien bude bojovať. Niektorí sa zverujú s príbehmi o svojich zdravotných ťažkostiach a radia, čo počas liečby pomohlo im.