Kristián Plaštiak

Dnes o 11:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bývajte ako Priatelia! IKEA prišla so skvelou novinkou, predáva nábytok z legendárnych seriálov

Škandinávsky gigant neprestáva prekvapovať.

— Foto: Facebook/Tenoch Lopez

BRATISLAVA 31. mája - Ako by sa vám páčilo mať doma kusy nábytku, aké mali herci vo vašich obľúbených seriáloch? Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA sa odhodlala spustiť zaujímavý projekt predaja, vďaka ktorému si budeme môcť zakúpiť nábytok z populárnych seriálov z časov minulých i súčasných. Nájdete tu obývačku Simpsonovcov, ale i Priateľov.

Simpsonovci

Kto by už len nepoznal žltú rodinku z fiktívneho mestečka Springfield? Populárni Homer, jeho manželka Marge a ich tri ratolesti: večný nezbedník Bart, inteligentná Líza a malá Maggie si získali srdcia miliónov ľudí už po pilotnej epizóde. Tá bola odvysielaná 17. decembra v (dávnom) roku 1989 a podarilo sa namerať 26,7 milióna sledujúcich domácností. Čo viac k populárnym Simpsonovcom dodať? Snáď iba jednu zaujímavosť, ktorou je samotný tvorca Matt Groening. Šesťdesiatpäťročný Američan má dve mladšie sestry, Lisau a Maggie, jeho otec sa volá Homer a matka Margaret (rodená Wiggumová). Sám Matt je ľavák, rovnako ako Bart.

Kultová obývačka z domu na Evergreen Terrace 742 Foto: Facebook/Tenoch Lopez

Priatelia

Ak ste sa ešte pred čítaním tohto odseku pozreli na snímok nižšie, nepochybne ste spoznali priestory zo slávneho bytu ešte slávnejších Priateľov. Seriál bežal na obrazovkách od roku 1994 do 2004 a za ten čas si získal mnohých fanúšikov, ktorí nadšene sledovali, ako sa vyvíjajú životy ich obľúbených postáv: Rossov a Rachelin vzťah pripomínajúci horskú dráhu, manželov Bingovcov (Chandlera a Moniky), Joeyho, ktorý zo všetkého najviac túžil stať sa hercom, a Phoebe. Ak ste aj vy sledovali osudy postáv, teraz máte jedinečnú možnosť pripomenúť si časy, kedy sa nosili unikátne šuštiakové súpravy či riflové bundy.

Kto by nepoznal obývaciu izbu z bytu, v ktorom žili Priatelia Foto: Facebook/Рекламные Идеи

Stranger Things

Seriál, ktorý v porovnaní s predošlými dvoma spomenutými pozná menej ľudí (to však neznižuje jeho kvalitu - je iba „mladší“), sleduje osudy ľudí vo fiktívnom mestečku Hawkins v americkom štáte Indiana. Malý chlapec Will bez stopy zmizne a nik nevie kam. Zúfalá matka Joyce sa ho snaží nájsť, no jej úsilie je, zdá sa, márne. Pomáha jej Jim Hopper, šéf miestnej polície. Na pozadí tohto pátrania sa však odohrávajú ďaleko hrozivejšie veci. Z neďalekého vedeckého centra ujde dievča s nadľudskými schopnosťami. Práve ona sa dostane do kontaktu so skupinou chlapcov, ktorí hľadajú svojho dobrého kamaráta Willa. Ten však nie je v našom svete.

Zakúpte si nábytok, ktorý ste videli v úžasnej scéne, kedy matka Joyce komunikovala so svojím strateným synom.