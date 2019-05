TASR

Bakoš sa stal vo Viktorii Plzeň asistentom trénera Vrbu

Na archívnej snímke Marek Bakoš. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Plzeň 30. mája (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Marek Bakoš, ktorý cez víkend ukončil futbalovú kariéru, sa stal novým asistentom trénera Viktorie Plzeň Pavla Vrbu. Na poste nahradil Dušana Fitzela, ktorému vypršala zmluva.

Bakoš sa s profesionálnou hráčskou kariérou rozlúčil v nedeľnom ligovom zápase proti Baníku Ostrava. Hneď po jej konci „presedlal" na trénerskú dráhu. „Som veľmi rád, že som dostal príležitosť spolupracovať s Pavlom Vrbom. Teším sa na to," citoval bývalého dlhoročného útočníka Viktorie portál iDnes.cz. Na získanie trenérskej licencie pracuje od konca minulého roka. „Som približne za polovicou štúdia. Ešte mi k ukončeniu chýbajú dva kurzy a potom záverečné skúšky, ktoré budú niekedy v októbri," prezradil.

Tridsaťšesťročný Bakoš odohral v Plzni veľkú časť svojej kariéry, do Viktorie prišiel v roku 2009 z Ružomberka. Odvtedy si na rok a pol "odskočil" do Liberca a vlani na jeseň na hosťovanie do Trnavy. S Plzňou získal štyri majstrovské tituly a dva domáce poháre. V 217 zápasoch v najvyššej českej súťaži nastrieľal 67 gólov. Rodák z Novej Bane hral v minulosti aj za Nitru, Púchov či Šinnik Jaroslavľ.

„Marek bol obrovský profesionál ako hráč a rovnakým spôsobom pristupuje k svojmu vzdelávaniu ako tréner. Vzhľadom na jeho kvality a skúsenosti bude posilou pre realizačný tím a má i predpoklady stať sa do budúcna dobrým trénerom," uviedol na adresu Bakoša generálny manažér klubu Adolf Šádek.