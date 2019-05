TASR

Dnes o 15:23 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Robben má v hlave štyri možnosti, v hre sú aj USA a Japonsko

Tridsaťpäťročný krídelník po dekáde strávenej v Mníchove ešte nechce zavesiť kopačky na klinec.

Arjen Robben, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Mníchov 30. mája (TASR) - Holandský futbalista Arjen Robben v týchto dňoch intenzívne zvažuje, kam povedú jeho kroky po odchode z Bayernu Mníchov. V hre je podľa jeho slov možnosť vyskúšať si účinkovanie v americkej Major League Soccer (MLS) či v japonskej lige, no nevylúčil ani návrat do rodnej krajiny.

Tridsaťpäťročný krídelník po dekáde strávenej v Mníchove ešte nechce zavesiť kopačky na klinec. „Sú štyri varianty. Môžem ísť za dobrodružstvom do Japonska alebo do USA. Uvažoval by som aj nad ponukou popredného európskeho klubu, štvrtou možnosťou je návrat domov," citoval Robbena portál lequipe.fr.