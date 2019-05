Dominika Pacigová

Pri tomto chlapcovi neudržíte slzy. Slepý autista začal spievať a všetkým doslova vyrazil dych

Obrovský moment prekvapenia prišiel v momente, keď sa Kodi Lee posadil za klavír a začal spievať.

WASHINGTON 30. mája - Slepý autistický spevák (22) dojal porotu aj divákov v televíznej šou Amerika má talent. Chlapca priviedla na pódium jeho mama.

Rozplakal mnohých

Kodi Lee zaspieval pieseň For You od Leona Russella. Všetci ostali v šoku. Rozplakal nielen samotných divákov, ale aj porotcov. Jeho neuveriteľný výkon priniesol standing ovation. Porotkyňa Gabrielle Union stlačila zlatý gombík, teda Kodi získal zlatý bzučiak, vďaka ktorému postúpil priamo do finále.