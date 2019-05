Lenka Miškolciová

Odborníčka na matrace: To, že na tvrdom matraci vás nebude bolieť chrbát, je mýtus

Ako si vybrať správny matrac a ktorá poloha je pre spánok tá najlepšia? Odpovedala v Dobrom rádiu Jana Kubinová zo spoločnosti Dormeo.

BRATISLAVA 30. mája - Na trhu dnes možno nájsť obrovské množstvo matracov. Nájdete aj také, ktoré stoja, dá sa povedať, len pár korún, ale aj také, ktoré nekúpite za menej ako niekoľko tisíc eur. Ako si teda vybrať správny matrac? „Ideálne je, ak si môžete zobrať matrac domov a pospať si na ňom jeden alebo dva týždne, čo niektoré spoločnosti naozaj umožňujú,“ vysvetľuje Jana Kubinová zo spoločnosti Dormeo, ktorá bola dnešným hosťom dopoludňajšej šou Dobrého rádia.

Nie každý potrebuje tvrdý matrac

„Určite je dobré, aby mal matrac pevné jadro. To znamená, že jadro je z nejakej peny, ktorá je hustejšia a tvrdšia. Ale, ako všetci tvrdia, aby ste si kúpili tvrdý matrac a nebude vás bolieť chrbát, nie je to úplne pravda. Ak máte veľmi tvrdý matrac, vytvára tlak na niektoré kĺby. Ak spíte na boku, tlačí vás rameno, bedrá, členky... Ak teda tvrdý matrac, tak na vrchu by mala byť vrstva, ktorá je prispôsobivá, Napríklad nejaká pamäťová pena, ktorá ale zase nie je príliš hrubá, aby ste sa do nej nezabárali,“ vysvetľuje jeden z mýtov o matracoch Kubinová.

Najlepšia poloha na spánok je na ľavom boku

Tvrdšie, respektíve pevnejšie matrace sa ale určite odporúčajú pre malé deti. „Detská chrbtica je vo vývine, potrebuje pevnú oporu, aby sa správne vyvíjala,“ vysvetľuje Kubinová. Nie je však všetko len o výbere matracu, ale aj o tom, ako spíme. Poloha spánku vplýva nielen na chrbticu, ale aj na trávenie či dýchanie. Ktorá je teda tá najsprávnejšia? „Odborníci sa zhodujú, že najlepšia poloha na spánok je na ľavom boku, pretože vtedy najlepšie trávi, srdce dokáže najlepšie pumpovať krv do celého tela. Niektorí ľudia ale spávajú aj v polohe na bábätko, horšie sa im dýcha, lebo pľúca sú utláčané. Poloha na chrbte je takisto veľmi populárna. Je dobrá pri bolestiach crhbta, chrbtica sa rozloží, zrelaxuje a človek môže mať naozaj výdatný spánok. Najhoršia poloha na spanie je na bruchu. Človek celou svojou váhou tlačí na všetky vnútorné orgány v brušnej dutine. Ak spíte na bruchu, myslite na to, že váš matrac naozaj nemôže byť tvrdý, musíte mať matrac, ktorý má aspoň nejakú vrstvu pamäťovej peny či mäkkej vrstvy, ktorá sa vám prispôsobí a bude zmierňovať tlak,“ vysvetlila v Dobrom rádiu Jana Kubinová.

