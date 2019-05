Mysteriózne znamienko uchvátilo celý internet: Ženy, pozrite sa na svoju ruku, má ho takmer každá z vás

LONDÝN 30. mája - Nevinný Tweet rozpútal poriadnu diskusiu o ženskom tele. Aaryn Whitleyová pritom mala iba jednoduchú otázku. „Dámy... tiež máte takéto znamienko uprostred zápästia alebo je to mýtus?" napísala k fotografiám niekoľkých rúk, ktoré mali znamienko na rovnakom mieste ruky.

Dnes má jej príspevok viac ako 58-tisíc označení „Páči sa" a 11-tisíc komentárov. Ženy na jej príspevok odpovedali rôzne. Niektoré boli vydesené, iné zas boli prekvapené a tvrdili, že doteraz si to vlastne ani nevšimli. „OK, ale prečo to máme všetky?" spýtala sa jedna z nich najdôležitejšiu otázku.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj