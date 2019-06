Dominika Pacigová

Slovinská metropola je vzorom celej Európe a kraľuje recyklácii. Ako sa im to podarilo?

Hlavné mesto Slovinska sa v priebehu niekoľkých rokov výrazne zmenilo.

— Foto: Reprofoto Youtube

ĽUBĽANA 1. júna - Ľubľana je prvým európskym hlavným mestom, ktoré sa zavialo k nulovej produkcii odpadu. V roku 2002 začali so separovaním papiera, skla a plastov do podzemných kontajnerov. O štyri roky neskôr pridali aj biologický odpad. V roku 2013 nainštalovali v každom meste nádoby na balenie a triedenie odpadu. To prinútilo ľudí separovať odpad efektívnejšie.

Dosahujú skvelé výsledky

V roku 2008 recyklovalo hlavné mesto Slovinska iba 29,3 % odpadu, čím zaostávalo za ostatnými európskymi krajinami. V dnešných dňoch recyklujú 68 % odpadu. Ich cieľom je recyklovať až 75 % odpadu do roku 2025. „Nepamätám si obdobie, kedy by sme neseparovali,“ povedal pre britský denník The Guardian obyvateľ mesta.

Podľa informácií denníka The Guardian vyprodukuje jeden obyvateľ Ľubľany 115 kilogramov odpadu ročne. Ľubľana má v súčasnosti dve strediská na recykláciu domového odpadu, pričom to, ktoré sa nachádza v blízkosti RCERO, je veľmi populárne a navštívi ho viac ako 1000 ľudí denne.

S čím sa stretnete v Ľubľane

Nie je to však len o spracovaní odpadu. Prevencia, opätovné použitie a recyklácia sú veľmi dôležité. Prostredníctvom týždňového workshopu sa obyvatelia naučia, ako opraviť rozbité veci. Na druhej strane, veci, ktoré nie sú rozbité, môžu opätovne používať. Najprv ich však skontrolujú, vyčistia a následne predávajú za nízke ceny.

Obľúbené sú aj bezobalové obchody a automaty, ktoré prevádzkuje recyklačná spoločnosť Voka Snaga. Zaujímavosťou je, že mestské inštitúcie používajú toaletný papier, ktorý je vyrobený z recyklovaných krabíc mlieka a džúsu.