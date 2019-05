TASR

Dnes o 13:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Počas hokejových majstrovstiev prepravili IC vlaky 19.106 cestujúcich

Vlakmi ZSSK cestovali počas šampionátu aj samotní hráči.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Bratislava 30. mája (TASR) – Počas majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa konali v Bratislave a Košiciach, odviezlo 143 InterCity (IC) vlakov viac ako 19.000 cestujúcich. IC vlaky Macejko ich prepravili v dňoch zápasov slovenskej reprezentácie celkovo 5815. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

IC vlaky Macejko premávali na trati medzi Bratislavou a Košicami dohromady sedemkrát. Konkrétne 10., 11., 13., 15., 17., 18. a 21. mája. Z celkovo 14 vypravených hokejových "ícéčok" predstavuje priemerné meškanie 9,5 minúty. "Veľký podiel na tomto jave má skutočnosť, že spiatočný mimoriadny vlak, napriek plánovanému času odjazdu, vždy čakal na oneskorených fanúšikov, ktorí v košickej Steel Aréne povzbudzovali slovenských hokejistov," priblížil Kováč.

Celkovo počas majstrovstiev sveta v období medzi 10. a 26. májom prepravila ZSSK na trati medzi Bratislavou a Košicami všetkými IC vlakmi spolu 19.106 cestujúcich. Z celkovo 143 vypravených IC vlakov predstavuje podľa hovorcu priemerné meškanie 2,1 minúty.

Vlakmi ZSSK cestovali počas šampionátu aj samotní hráči. V stredu 22. mája boli vypravené dva mimoriadne vlaky, ktorými sa reprezentanti prepravovali na štvrťfinále. Mužstvá Švajčiarska a Švédska sa viezli z hlavného mesta do Košíc a tímy Spojených štátov amerických a Nemecka šli z metropoly východu do Bratislavy. V piatok 24. mája bol zasa pre družstvá Kanady a Fínska vypravený z Košíc do Bratislavy jeden mimoriadny vlak. "Všetky vlaky s hokejistami absolvovali 445-kilometrovú jazdu bez zastavenia, pričom ten piatkový dokonca dorazil do cieľa desať minút pred plánovaným príchodom," skonštatoval Kováč.