Prieskum: Dodávateľom automobiliek v SR sa darí

Podľa prieskumu 70 % dodávateľov automobilového priemyslu so sídlom na Slovensku vykázalo za rok 2018 rast tržieb, dokonca 47 % z nich dvojciferný.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 30. mája (TASR) – Dodávateľom v automobilovom priemysle v SR sa darí, vyhliadky na rast v tomto roku sú však menej optimistické. Vyplýva to z prieskumu medzi dodávateľmi automobilového priemyslu, ktorý pripravila spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC) Slovensko, a to siedmykrát v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP) SR a Slovenským automobilovým inštitútom (SAI).

Podľa prieskumu 70 % dodávateľov automobilového priemyslu so sídlom na Slovensku vykázalo za rok 2018 rast tržieb, dokonca 47 % z nich dvojciferný. Oproti minulému roku však triezvejšie odhadujú rast tržieb aj zamestnanosti v tomto roku. Takmer polovica (48 %) z nich plánuje v horizonte 3 až 5 rokov významné investície do nových technológií a digitalizácie a 34 % plánuje kontrolu nákladov a produktivity so súčasnou technológiou, pričom zmenu produktového portfólia/množstva plánuje 14 %.

Výkony firiem v prieskume potvrdzujú vlaňajšok ako pravdepodobne kulminačný rok rozvoja odvetvia. Pokračujúci rast výroby v automobilovom priemysle pocítili dodávatelia na dopyte. Tri pätiny firiem označili ako hlavný faktor zmeny tržieb objem predaja svojich výrobkov. Na raste výroby sa prejavila aj generačná výmena produktov, najmä v slovenských závodoch automobiliek, vyše 40 % účastníkov cítilo aj tento vplyv na svoje výkony. Zmena cien výrobkov ovplyvnila tržby len pri desatine podnikov a iné vplyvy mali iba okrajový dosah.

Podľa prieskumu konjunktúra v odvetví vlani mala vplyv aj na vyťaženie výrobných kapacít. Využitie výrobných možností v SR nad hranicou 80 % hlásilo 60 % účastníkov prieskumu, ktorí sa vyjadrili k tejto otázke. Najviac firiem, takmer dve pätiny, využívalo 80 % až 90 % kapacít, necelá šestina sa dostala nad hranicu 90 %. Necelá tretina firiem využívala 60 až 80 % kapacít a niekoľkým sa dokonca nepodarilo dosiahnuť ani 60-percentnú mieru.

Prieskum ukázal, že aj keď časť firiem očakáva slušný rast tržieb aj na rok 2019, pri strednodobom porovnaní očakávaní je zjavné, že optimizmus sa vytráca. Dvojciferný nárast tržieb v roku 2019 očakáva vyše 20 % firiem, kým v predchádzajúcich rokoch bolo takýchto predikcií takmer raz toľko. Výrazne sa znížil aj celkový počet firiem s rastovými očakávaniami. Takmer tretina podnikov má konzervatívne očakávania a nečaká zmenu výkonov. Pokles očakáva takmer štvrtina firiem a pri pohľade na predikcie predchádzajúcich rokov potvrdzuje značne menej pozitívne očakávania.

Podľa prieskumu klesol podiel dodávateľov očakávajúcich nárast počtu zamestnancov. Skoro polovica odpovedí hovorí o nezmenenom stave, čo naznačuje, že tlak na nábor ľudí sa znížil. Po období nábehov nových modelov v automobilkách prichádza na rad zefektívňovanie výroby a dotkne sa aj dodávateľov, aj keď pri dodávkach pre niektoré modely môže dopyt s nábehom výroby ešte stúpať. S poklesom počtu ľudí však počíta o niečo viac podnikov než s jeho nárastom. Minulý rok 47 % dodávateľov plánovalo rast zamestnancov o 5 %, a teraz 25 %. Takmer všetky firmy v prieskume rátajú aj tento rok so zvyšovaním platov. Takmer 55 % podnikov, ktoré sa v prieskume vyjadrili k tejto otázke, pritom ráta so zvýšením miezd v intervale 5 až 10 %, väčšina zvyšných počíta s nárastom do 5 %. Necelých 5 % podnikov neplánuje zvyšovať platy.

Jednou z kľúčových tém je podľa prieskumu pre veľkú časť podnikov v dodávateľskom sektore pre automobilový priemysel dostatok kvalifikovaných ľudí. Pre vyše polovicu firiem ide o faktor, ktorý komplikuje fungovanie výroby aj iných oddelení v podniku. Ďalšia takmer štvrtina podnikov cíti nedostatok ľudí iba vo výrobných útvaroch. Podnikov, ktorým chýbajú ľudia len v nevýrobných oddeleniach, je citeľne menej.

Takmer polovica firiem, ktoré sa vyjadrili k ďalšiemu smerovaniu svojho biznisu v tuzemskom automobilovom priemysle, plánuje významné investície do nových technológií a digitalizácie práve s cieľom znížiť náklady a zvýšiť produktivitu práce. Asi tretina firiem plánuje dosiahnuť podobné ciele so súčasnou technológiou, rovná polovica firiem, investuje do robotiky. Osmina firiem hovorí o investícii do komplexných digitálnych riešení pre celý výrobný závod. Len v malej miere sa zatiaľ hovorí o cielených investíciách do projektov analýzy veľkých súborov dát (Big Data) či kybernetickej bezpečnosti.

O konkrétnych aktivitách s využitím princípov Industry 4.0 hovorila v prieskume len pätina firiem, pričom polovica z tejto skupiny do tejto oblasti za posledný rok investovala a zvyšné ho implementovali do výrobného procesu. Necelá pätina firiem ešte v rámci Industry 4.0 nemá konkrétne plány do budúcnosti, prípadne sa ich chystá prerokovať s materskou spoločnosťou alebo akcionármi. Štvrtina firiem plánuje počas najbližšieho roka až dvoch investovať do projektov, ktoré sa týkajú Industry 4.0. Viac než tretina firiem zatiaľ nemá odhady investícií do projektov Industry 4.0. Takmer 38 % očakáva, že to bude menej než 1 % z ich príjmov. Viac ako štvrtina podnikov hovorila o investíciách vyšších než 1 % z príjmov.