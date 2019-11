Inzercia

Dnes o 18:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Kto je to rodený hovoriaci a prečo je vhodné zveriť preklad textu do jeho rúk?

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako je možné, že sú niektoré agentúry schopné zabezpečiť preklad do/z desiatok jazykov? Nevedeli ste si predstaviť, ako sa dá realizovať korektúra napríklad do hindčiny? Vŕta vám v hlave, akým spôsobom je prekladaná webstránka do neštandardného cudzieho jazyka tak, aby oslovila konkrétnu cieľovú skupinu berúc do úvahy náboženské či kultúrne zvyklosti? Odpoveďou je: angažovaním rodeného hovoriaceho.

Ilustračné foto. — Foto: Pixabay.com

Ako rodení hovoriaci pracujú, aké výhody má preklad realizovaný rodeným hovoriacim aj ako je možné, že i slovenská agentúra dokáže zabezpečiť profesionálny preklad do desiatok cudzích jazykov sa dozviete v tomto článku.

Prekladateľ môže pracovať v krajine, z ktorej pochádza

Vďaka moderným technológiám, kvalitnému internetovému pokrytiu a silnejúcej globalizácii je v súčasnosti možné nájsť prekladateľa takmer v každom kúte sveta. Jedným z hlavných ukazovateľov silnej prekladateľskej či tlmočníckej agentúry je počet jazykov, do ktorých je schopná zabezpečiť preklad a/alebo tlmočenie. Logicky, ak sa jedná o slovenskú prekladateľskú agentúru, ktorá deklaruje preklady do 70 jazykov, nie je možné, aby rodení hovoriaci všetkých jazykov žili na Slovensku. Agentúra buduje sieť prekladateľov postupne, počas celej svojej existencie. Preto, čím viac jazykov vo svojom portfóliu ponúka, tým je väčšia šanca, že sa jedná o stabilnú agentúru s dlhoročnou pôsobnosťou.

Veľkú časť svojich prekladateľov má zazmluvnených v krajine ich pôvodu. Títo prekladatelia väčšinou pracujú pre rôzne agentúry z celého sveta. Preklady pre zahraničných klientov robia v podstate z domu ako freelanceri. Dostanú textový podklad v dohodnutom formáte, prípadne prístup do online systému dopytujúcej agentúry. V prípade, že sa jedná o rozsiahle projekty, na jednom preklade môžu pracovať aj viacerí prekladatelia naraz. Umožňujú to tzv. CAT nástroje, ktoré agentúry využívajú najmä pri prekladoch odborných textov. Vďaka nim je okrem iného v dokumente zabezpečená rovnaká terminológia bez ohľadu na to, koľko rôznych prekladateľov na preklade textu pracuje.

Keď prekladateľ pozná domáci trh

Mať prekladateľa priamo v krajine, pre ktorú je preklad určený, má veľkú výhodu. Takýto prekladateľ pozná lokalitu, myslenie ľudí, zvyky či kultúrne špecifiká. Nikdy nemôže napríklad slovenský prekladateľ študujúci japončinu prispôsobiť preklad textu domácemu publiku tak, ako rodený Japonec.

Rodený hovoriaci sa napríklad využíva aj ak si objednáte službu korektúry. V tom prípade text, ktorý preloží prekladateľ, skontroluje a upraví práve rodený hovoriaci. Pri svetových jazykoch ako angličtina, nemčina, francúzština, španielčina či ruština je vysoko pravdepodobné, že má agentúra rodeného hovoriaceho aj doma na Slovensku. Ak sa jedná o menej bežné jazyky, korektúru robí agentúrny prekladateľ v zahraničí.

Ak je dopyt po e-commerce preklade, možnosť využiť služby rodeného hovoriaceho je veľkou výhodou. Okrem toho, že musí prekladateľ dokonale poznať trh, musí mať prehľad v marketingu a byť schopný marketingovo rozmýšľať. Doslovné preklady v tomto prípade môžu sláviť úspech len veľmi ťažko. Naopak, povolené sú slangy, nárečia i nespisovné výrazy, ktoré poznajú len obyvatelia danej krajiny.

Skúsená agentúra dokáže zabezpečiť preklad aj do exotických jazykov

Veľké rozdiely nenájdeme len medzi agentúrou a individuálnym prekladateľom, ale aj medzi samotnými agentúrami. Najväčšie agentúry disponujú celou sieťou prekladateľov po celom svete a sú tak schopné zabezpečiť preklady do desiatok rôznych jazykov. Alebo, druhou možnosťou je, že má agentúra partnerské agentúry v iných štátoch a spolupracuje s nimi v prípade, že sama nedisponuje prekladateľom na niektorý zo žiadaných jazykov.

Prirodzene, prekladateľ v Indii nevie preložiť do povedzme hindčiny priamo slovenský podklad. Agentúra tak musí najskôr zabezpečiť preklad do iného jazyka, ktorým indický prekladateľ hovorí. Najčastejšie ide o angličtinu, ale výnimkou nie je ani viacnásobné prekladanie.

Uvedieme príklad. Predstavte si, že plánujete preraziť na indický trh. Chcete si dať preto preložiť webstránku do jazyka, ktorým sa hovorí v danej oblasti, povedzme v Dillí. Zistili ste, že prevládajúcim jazykom v Dillí je hindčina. Skontaktujete agentúru. Agentúra Vám povie, že dokáže zabezpečiť preklad domácim hovoriacim. Možno má indického prekladateľa, ktorý prekladá do a z angličtiny. Ak ale nie, musí dať text najskôr preložiť do jazyka, ktorým okrem svojho materinského daný prekladateľ hovorí. Povedzme, že je spomínaný Ind prekladateľom z čínštiny do hindčiny. Ak agentúra nemá prekladateľa slovensko-čínskeho, ale len anglicko-čínskeho, musí dať text preložiť najskôr do angličtiny, následne do čínštiny. Až ten text ide indickému prekladateľovi, ktorý to preloží do hindčiny.

Ak sa vám to zdá komplikované, vedzte, že nie je. Skúsené agentúry majú tieto cestičky už dokonale vychodené a aj viacnásobné preklady dokážu robiť skutočne efektívne. Vy tak máte istotu, že dostanete profesionálnu službu vysokej kvality v relatívne krátkom čase.