TASR

Dnes o 11:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Víťazom v simulovaných voľbách stredoškolákov by sa stali Zelení

Celkový počet študentov zúčastnených škôl je 12.295, z toho simulovaných volieb sa zúčastnilo 5215 mladých ľudí.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. mája (TASR) – V simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu na stredných školách by si študenti zvolili stranu Zelení – Európska slobodná aliancia. Do simulovaných volieb, ktoré sa realizovali začiatkom mája, sa zapojilo 5215 študentov. Vyplýva to z výsledkov spoločného projektu Academie Istropolitany Novy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku s názvom Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, ktoré vo štvrtok počas tlačovej konferencie prezentoval Kálmán Petőcz z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.

Petőcz poznamenal, že osobitosťou týchto simulovaných volieb bolo, že žiaci nevolili z portfólia kandidačných listín 31 strán na Slovensku, ale z ôsmich celoeurópskych strán, zastúpených v podobe politických frakcií v EP. Ako priblížil, na vzorke 41 stredných škôl boli rovnomerne zastúpené gymnáziá i stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska. Celkový počet študentov zúčastnených škôl je 12.295, z toho simulovaných volieb sa zúčastnilo 5215 mladých ľudí. Volebná účasť dosiahla 42,42 percenta, u študentov s aktívnym volebným právom 47,90 percenta.

Voľby by podľa výsledkov simulovaných volieb vyhrala strana Zelení – Európska slobodná aliancia so ziskom 23,16 percenta, nasledovala Aliancia liberálov a demokratov pre Európu (20,13 percenta) a Európska ľudová strana (14,29 percenta). Na štvrtom mieste bola Progresívna aliancia socialistov a demokratov (12,77 percenta), nasleduje Európa národov a slobody (8,84 percenta), Európa slobody a priamej demokracie (6,96 percenta), Európski konzervatívci a reformisti (6,67 percenta) a na ôsmom mieste by skončila Európska zjednotená ľavica – Nordická zelená ľavica so ziskom 4,89 percenta hlasov.

Ako uviedol Petőcz, začiatkom mája sa realizovali aj simulované voľby na zhruba 200 stredných školách, ktoré organizovalo občianske združenie Pre stredoškolákov. Žiaci si tu vyberali z reálnej ponuky 31 slovenských kandidujúcich strán, pričom na prvom mieste skončila strana ĽSNS so ziskom takmer 16 percent. Ako ďalej doplnil, v simulovaných voľbách získali politické frakcie Európa slobody a priamej demokracie a Európa národov a slobody takmer 16 percent, ktoré sa môžu považovať za formácie, ktorých ideologický a politický odkaz sa veľmi blíži k odkazu ĽSNS.

Alexandra Matejková zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) poznamenala, že na základe výsledkov sa môže vysloviť hypotéza, že mladí ľudia narodení okolo roku 2000 sú výrazne proeurópski a prodemokratickí, pokiaľ je na ich škole dostatočný priestor na systematické vzdelávanie v demokratickej kultúre. Výsledky podľa nej poukazujú na to, že študenti sú väčšinou stotožnení s hodnotami liberálnej demokracie, sú citliví na otázky životného prostredia, cenia si osobné slobody, ale sú vnímaví aj k téme sociálnej spravodlivosti a spravodlivosti vôbec.

Projekt nadväzuje na predchádzajúci trojročný projekt s názvom EPAS.