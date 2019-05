Dominika Pacigová

Za zhodenie hniezda vám hrozí pokuta takmer 10-tisíc eur. Ako zabrániť ich vzniku?

Aj keď vtáčie hniezda v rohoch budov nie sú ničím výnimočným, vedeli ste, že za ich zhodenie vám hrozí pokuta?

BRATISLAVA 30. mája - Hniezda si na Slovensku stavajú najmä lastovičky či belorítky. Zničenie už existujúceho hniezda vás môže vyjsť poriadne draho. Vzniku sa však dá zabrániť.

Za zhodenie hrozí pokuta

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať či ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. „Porušením tohto zákazu sa fyzická osoba dopúšťa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 9 958,17 eur a prepadnutie veci, v prípade právnickej osoby až do výšky 33 193,91 eur a prepadnutie veci,“ vysvetlil pre Dobré noviny hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

V istých prípadoch môže ísť o trestný čin. „Ak by išlo o činnosť, ktorá by spôsobovala škodu na chránených živočíchoch vo väčšom rozsahu, táto činnosť by mohla byť klasifikovaná aj ako trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa trestného zákona,“ dodal.

Vzniku hniezd môžete predísť

Ak ešte hniezdo v rohu nemáte, môžete urobiť preventívne opatrenia, ktorými zabránite jeho vzniku. „Pred postavením hniezda môžu ochrániť rôzne ultrazvukové odpudzovače či mechanické zábrany,“ objasnil.

Za chránené živočíchy sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na európskom území členských štátov Európskej únie. „Odstrániť hniezda chránených živočíchov je možné len na základe právoplatného rozhodnutia o povolení výnimky z druhovej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,“ uzavrel Ferenčák.