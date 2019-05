Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Fyzioterapeutka: Chrbticu si neničíme len v práci, ale aj v spánku. Stačí sa vyhnúť základnej chybe a udržíte si zdravý chrbát

Chrbtici neškodíme iba v práci, ale aj v spánku. Fyzioterapeutka Lucia Merceková radí niekoľko spôsobov, ako sa vyhnúť bolestiam chrbtice.

BRATISLAVA 29. mája - Bolesť chrbtice môže stretnúť každého z nás. Pri tomto ochorení nie je podstatný vek, ale životospráva a životný štýl. Ako všetci dobre vieme, práve preto by sme sa im mali venovať čo najviac. Inak totiž až príliš často pocítime následky aj na našom zdraví. Väčšinu času dnes mnohí z nás strávia sedením v práci, čo sa podpisuje aj na chrbtici. „Najčastejšou príčinou bolesti chrbtice je dlhodobé statické zaťaženie alebo jeden opakovaný pohyb, ktorý robíme opäť dlhodobo,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Lucia Merceková z revitalizačného štúdia Revitalis. Väčšina obyvateľstva veľkú časť dňa presedí. Buď v práci, alebo v pohodlí domova. Dlhé hodiny v tej istej nesprávnej polohe sa potom následne podpisujú aj na stave chrbtice. Čo s tým teda robiť? „Treba to statické zaťaženie kompenzovať. Najlepšie 2-3x do týždňa vykonať nejakú športovú aktivitu, hoci len aj rýchlu chôdzu,“ radí Merceková.

Stačí dva až trikrát do týždňa vykonať nejakú športovú aktivitu a bolesti chrbta sa vyhnete. Môže ísť aj len o rýchlu vychádzku. Foto: Archív Dobré noviny

Bolestiam sa môžu ľudia vyhnúť niekoľkými jednoduchými pohybmi

„Je dôležité mať správne nastavenú dynamickú stoličku v práci alebo použiť fit loptu. Pri sedavej práci dbajte na to, aby ste urobili počas dňa aj iné pohyby. Napríklad sa prejdite ku kopírke alebo za kolegom, ktorý je na inom poschodí,“ radí fyzioterapeutka Marceková v rozhovore pre Dobré noviny. Zmena polohy tela môže mať pozitívne účinky na vaše zdravie. Ak ale problémy pretrvávajú dlhodobo, mali by ľudia čím skôr vyhľadať odbornú pomoc. Určite nie je riešením trpieť, až kým je bolesť neznesiteľná. Merceková však dodáva, že pohyb je v každom prípade nevyhnutný: „Nie je nutné, aby sme všetci cvičili pilates a jogu,ale skôr to, aby sme si vybrali to, čo nám vyhovuje a robili to pravidelne,“ vysvetľuje.

Vhodný matrac pomáha k lepšiemu spánku aj k zdravej chrbtici Foto: Pixabay

Vyhnite sa základným chybám v spánku

Na polohu chrbtice by mali ľudia dbať aj počas spánku. Z pozícií, ktoré sú najvhodnejšie pre zdravý chrbát alebo to, aby sme si ho zdravý udržali, sú poloha na boku a na chrbte. „Pre krížovú oblasť je správna aj poloha na bruchu, no pre krčnú chrbticu nie je ideálna. Keď sme na boku, stačí si zvoliť vankúš, ktorý vypodloží hlavu do pozície tak, aby ani neprepadávala dole, ale aby ani nebola vytláčaná. Všetko to závisí aj od matracu, ktorý máte. Koľko sa vám zaborí rameno do matracu a či má zónu, ktorá je zmäkčená, alebo je tvrdší,“ dodáva fyzioterapeutka. Z matracov si odporúča vybrať práve ten tvrdší, ktorý človeka podoprie.

Viac rád, ako si udržať zdravú chrbticu alebo čo robiť, keď už sa prejavili problémy, prezradila fyzioterapeutka Lucia Merceková v priloženom videorozhovore.