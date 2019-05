TASR

Dnes o 14:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Strana je jednotná, deklaruje sedem krajských predsedov Smeru-SD

V strane chcú diskutovať aj o výsledku v eurovoľbách a každý člen podľa krajských predsedov môže vyjadriť demokraticky svoj názor.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. mája (TASR) – Strana je jednotná, určite budeme o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. Vyhlásilo to v stredu sedem krajských predsedov koaličnej strany Smer-SD, ktorí prijali stanovisko k vnútrostraníckej situácii. Ôsmy krajský predseda strany bol v tom čase na zasadnutí vlády, a preto sa nemohol k stanovisku vyjadriť. TASR o tom informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.

Strana deklaruje, že nikdy nebránila svojim členom vyjadrovať sa k aktuálnej politickej situácii na Slovensku alebo vo vnútri strany. "Ako predsedovia krajských organizácií sme vždy presadzovali otvorenú diskusiu vo vnútri strany a nie posielanie si odkazov cez médiá. Predovšetkým si myslíme, že akékoľvek politické vyjadrenia by nikdy nemali byť motivované vlastnými nenaplnenými ambíciami niektorých členov strany," uviedli krajskí predsedovia vo svojom stanovisku.

Tí popierajú dezinterpretáciu niektorých médií, že v Smere-SD sa deje vzbura. V strane chcú diskutovať aj o výsledku v eurovoľbách a každý člen podľa krajských predsedov môže vyjadriť demokraticky svoj názor. "Veríme, že sa na sneme bude riešiť okrem personálnych otázok hlavne program. Za 20 rokov sme ukázali, že máme výsledky, vďaka ktorým sme trikrát zostavili vládu," skonštatovali. Ôsmy krajský predseda strany bude mať, podľa jeho straníckych kolegov, možnosť vyjadriť svoj postoj k vzniknutej situácii po zasadnutí vlády.

Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. Pellegrini v reakcii uviedol, že víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, no privítal by, ak by sa realizovala v jej vnútri. O personálnych otázkach je podľa neho predčasné hovoriť, je však dôležité rozhodnúť o obsahu politiky Smeru-SD.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, ktorú iniciovali členovia strany z Košického kraja. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády. Privítal by, ak by sa diskutovalo vo vnútri strany, iniciatívu však chápe. O personálnych otázkach je podľa neho ešte predčasné hovoriť. Situácia v Smere-SD je podľa jeho podpredsedu Petra Žigu neobvyklá, nemala by sa však riešiť v médiách a na verejnosti. Potvrdil tiež slová premiéra, že si strana musí ujasniť svoje hodnoty.