HC Košice s ďalšou posilou, zmluvu podpísal útočník Majdan

Pre Majdana pôjde o piaty klub v najvyššej slovenskej súťaži. V sezóne 2018/19 pôsobil v HK Nitra (bilancia 41 zápasov, 35 bodov), predtým si obliekal aj dresy Popradu, Zvolena a Banskej Bystrice.

Na archívnej snímke Juraj Majdan. — Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 29. mája (TASR) - Hokejový klub HC Košice angažoval 27-ročného krídelníka Juraja Majdana. Ten sa stal v krátkom období siedmou ofenzívnou posilou "oceliarov" pred novou sezónou Tipsport Ligy.

"Juraj Majdan je kvalitný, produktívny a pracovitý útočník, ktorý dokáže byť efektívny v zakončení. To je hráč, akého sme hľadali. Navyše má výborný pohyb a korčuľovanie, čo je pre nás vec, na ktorej chceme stavať. Je v ideálnom veku a verím, že aj on má, pokiaľ bude na sebe tvrdo pracovať, šancu v budúcnosti nazrieť do národného tímu Slovenska. Verím, že je pre nás ďalšou tzv. časovanou bombou, z ktorej budeme schopní vychovať potenciálneho reprezentanta. Je mi na ňom tiež sympatické, že vo vzájomnom rozhovore hovoril s pokorou o tímovom úspechu, a preto sme sa dohodli na spolupráci," uviedol športový manažér HC Košice Jan Šťastný na klubovom webe.

Košičania okrem Majdana nedávno angažovali aj ďalších šesť útočníkov. Z Nitry prišli Dalibor Bortňák a Branislav Rapáč, zo Zvolena Michal Chovan, z Popradu Martin Belluš a zo zahraničia sa do najvyššej slovenskej súťaže vrátili Dávid Skokan a Juraj Bezúch.