Guľa nominoval na prípravu, proti Arménsku bude na hrote útoku Strelec

TASR

Zverenci trénera Adriána Guľu sa v prípravných zápasoch stretnú 6. júna (18.00) v Žiari nad Hronom s Arménskom a o tri dni neskôr (15.00) v rakúskom Zell am See s Českom.

Adrián Guľa — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 29. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov má na programe záverečný zraz pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie. Zverenci Adriána Guľu sa v prípravných zápasoch stretnú 6. júna (18.00) v Žiari nad Hronom s Arménskom a o tri dni neskôr (15.00) v rakúskom Zell am See s Českom.

Tréner Guľa ladí káder na kvalifikačné boje, ktoré mladí Slováci začnú v septembri dvojzápasom na pôde Azerbajdžanu a Lichtenštajnska. V skupine narazia aj na Francúzsko, Gruzínsko a Švajčiarsko: „Arménsko sme riešili okamžite po žrebe presne z dôvodu typológie súperov v kvalifikácii. Je to posledný zraz pred kvalifikáciou, videli sme sa pred dvoma mesiacmi. Teraz sa nedá povedať, že táto partia bude nosná, ale nominácia už nie je so zásadnými zmenami. Kostra tímu je s výnimkou zranených hráčov daná, chceme to zastabilizovať a oprieť sa o ňu. Musíme mať však nachystané aj alternatívy."

V porovnaní s predchádzajúcou nomináciou absentujú vážne zranený žilinský obranca Vladimír Majdán, stredopoliar Žiliny Michal Tomič, ktorý sa ešte nestihol zotaviť, či ružomberský stredopoliar Matúš Kmeť. Ten podstúpi operáciu očí, žilinský útočník Róbert Boženík si vyslúžil pozvánku do národného A-mužstva. Guľa na stredajšej tlačovej konferencii netajil, že na hrote útoku ho minimálne v súboji s Arménskom nahradí Dávid Strelec z bratislavského Slovana.

Dvadsaťjednotka sa najprv ukáže na štadióne fortunaligového nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, duel s českými rovesníkmi sa však neuskutoční ani v jednej z týchto krajín. Česi budú totiž na sústredení v Rakúsku a realizačný tím Slovákov pristúpil na zápas v alpskom prostredí Zell am See: „Stretnutie s Českom bola spoločná iniciatíva s ich trénerom Karlom Krejčím, s ktorými sme si priamo volali. Bude to konfrontácia s mužstvom s postupovými ambíciami, ktoré je pokope už dlhší čas. Pôvodne sme preferovali jednozápasový zraz, pretože je špecifické dovolenkové obdobie. Keď však prišla takáto možnosť, skočili sme po nej, aj keď to nie je úplne komfortné z hľadiska cestovania. Uvidíme reakciu chlapcov na dvojzápasovú záťaž. Môžem nám to priniesť veľmi veľa do budúcnosti. Berieme to ako súčasť kvalitnej prípravy na kvalifikáciu."

Zraz tímu SR 21 je v pondelok 3. júna o 12.00 h v Senci.