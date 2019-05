TASR

Cyklotrasa spájajúca Šaľu s areálom Dusla už slúži cyklistom

Náklady na vybudovanie cyklotrasy predstavovali 1,187 milióna eur.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Šaľa 29. mája (TASR) – Cyklotrasa spájajúca mesto Šaľa s chemickým závodom Duslo, a. s., slúži od začiatku tohto týždňa cyklistom. Úsek dlhý 3,43 kilometra prechádza cez katastrálne územie mesta Šaľa a obce Močenok. Náklady na vybudovanie cyklotrasy predstavovali 1,187 milióna eur. Z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala Šaľa nenávratný finančný príspevok 1,127 milióna eur. Spolufinancovanie mesta vo výške 60.000 eur prevzala na seba spoločnosť Duslo, čím umožnila mestu investovať ušetrenú sumu do športového areálu pri Základnej škole Jozefa Murgaša. „Je isté, že zamestnanci Dusla budú cyklotrasu využívať dennodenne do práce. Je to bezpečný a ekologický spôsob dopravy,“ uviedol primátor Šale Jozef Belický.

Výstavba cyklotrasy sa začala v druhej polovici septembra minulého roka. Je na nej vybudovaných 216 parkovacích miest pre bicykle, dva mostíky a verejné osvetlenie. Mesto plánuje podľa slov primátora s výstavbou cyklotrás pokračovať. „Pripravujú sa podklady pre cyklotrasu do Diakoviec. Teraz sa usilujeme získať podporu aj pre projektovú dokumentáciu na cyklotrasu medzi Vlčanmi a Šaľou," uviedol Belický. Cez katastrálne územie mesta prechádza v súčasnosti spolu s vážskou cyklomagistrálou 14,5 kilometra cyklotrás.