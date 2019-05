TASR

Dnes o 11:12 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní O lístky na OH 2020 v Tokiu zatiaľ prejavilo záujem milión Japoncov

Úvodná fáza predaja trvala od 9. do 28. mája, no vzhľadom na vysoký dopyt organizátori predĺžili lehotu na podanie žiadosti o 12 hodín.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Tokio 29. mája (TASR) - Približne milión obyvateľov Japonska zatiaľ prejavilo záujem o vstupenky na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Po ukončení prvej fázy predaja lístkov pre domácich obyvateľov o tom informovali organizátori podujatia.

Úvodná fáza predaja trvala od 9. do 28. mája, no vzhľadom na vysoký dopyt organizátori predĺžili lehotu na podanie žiadosti o 12 hodín. Žiadateľom o lístky 20. júna oznámia, na akých podujatiach sa budú môcť zúčastniť. Celkovo by malo byť k dispozícií 7,8 milióna lístkov. Podľa odhadov je 20-30% vstupeniek určených na predaj mimo Japonska. Informáciu priniesla agentúra AP.