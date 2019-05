TASR

Skupina Bastille dala v Bratislave parádnu bodku za ukončeným turné

Lídrom bol spevák Daniel Smith. Komunikoval s divákmi, naučil sa viaceré slovné spojenia v slovenčine, medzi nimi Ahoj, ako sa máte či vyskakujte a diváci s ním poctivo skákali pri celej pesničke.

Na archívnej snímke spevák kapely Bastille Dani Smith. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 29. mája (TASR) – Britská kapela Bastille opäť potešila slovenských fanúšikov. Záverečnou zastávkou v rámci turné Still Avoiding Tomorrow Tour bol v utorok večer (28. 5.) koncert v bratislavskej Refinery Gallery.

Partia okolo londýnskeho rodáka Daniela Campbella Smitha (1986) dostala názov Bastille vďaka dátumu narodenia jej lídra. Ten sa narodil 14. júla, teda v rovnaký deň, ako vo Francúzsku došlo k dobytiu Bastily. Okrem neho kapelu tvoria hráč na klávesoch Kyle Simmons, gitarista aj basový Will Farquarson a bubeník Chris Wood. Na koncertných turné s nimi cestuje aj piaty muzikant Charlie Barnes.

Playlist koncertu obsahoval 20 piesní, ktoré kapela odohrala v troch častiach, boli nimi Still Avoiding Tomorrow, Those Nights a The Morning Doesn't Reach Us. Začínali novou skladbou Quarter Past Midnight, ktorá je prvou na novom albume Doom Days. Ten kapela vydá 14. júna. Ďalšími boli I Know You, Send Them Off! z druhého albumu Wild World, Things We Lost in the Fire z prvého albumu Bad Blood, Two Evils, Happier, Icarus, Warmth, Flaws, 4AM / Those Nights, World Gone Mad, Bad Blood, Doom Days, Blame, Joy, Laura Palmer a na záver hity Of the Night, Good Grief a superhit Pompeii.

Lídrom na pódiu bol spevák Daniel Smith. Komunikoval s divákmi, naučil sa viaceré slovné spojenia v slovenčine, medzi nimi Ahoj, ako sa máte či vyskakujte a diváci s ním poctivo skákali pri celej pesničke. Pri songu Flaws vybehol medzi divákov, pri ďalšej prišiel na pódium so slovenskou vlajkou. Počas koncertu sa ospravedlnil divákom, že pôvodný termín vystúpenia museli zmeniť a zároveň im poďakoval, že prišli v takom veľkom počte. Prídavok nebol, odohrali hodinu a pol, ktorú zakončili superhitom Pompeii. Po ňom už ťažko niečo pridávať. V Bratislave skončili svoj májový program, najbližšie ich čakajú tri koncerty 6., 7. a 8. júna v Nemecku.

Kapela Bastille vznikla v roku 2010. Prvé dva single z roku 2011 a 2012 sa v hitparáde neujali. Jeden z nich sa dostal k dídžejovi Alexovi Bakerovi z rádia Kerrang, ktorý ho začal hrať a tým si získala prvú popularitu, ktorú potom pretavila do vystúpení na prestížnych britských festivaloch Glastonbury, Isle of Wight či Leeds Festival. V marci 2013 vydala formácia debutový album Bad Blood. Päť skladieb vyšlo na singloch, tri z nich, Flaws, Things We Lost in the Fire a Pompeii bodovali v TOP 30, pričom Pompeii sa stal veľkým hitom, v hitparáde sa dostal na druhé miesto. V septembri 2016 vydala skupina druhý album Wild World. Dva single z neho bodovali v rebríčkoch. Prvý aj druhý album sa dostal v rebríčku na prvú pozíciu. Tretí album s názvom Doom Days vydá 14. júna. Pôvodný termín bratislavského koncertu bol 20. februára, z bližšie neuvedených dôvodov bol presunutý na 28. mája.