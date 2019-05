TASR

Dnes o 10:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Agrorezort: Zamestnanci vďaka trinástemu platu dostanú viac

Vyplácanie odmien formou zvýhodneného 13. platu ušetrí financie nielen podnikateľom, ale aj štátnej správe, uviedla pred rokovaním vlády podpredsedníčka vlády G. Matečná.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. mája (TASR) – Vyplácanie odmien formou zvýhodneného 13. platu prinesie zamestnancom viac peňazí na výplatnej páske. Podpredsedníčka vlády a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) na stredajšom rokovaní kabinetu navrhne, aby túto formu využili všetky ministerstvá. Vďaka inštitútu 13. platu dostanú zamestnanci na účet viac, a to bez toho, aby jednotlivé rezorty museli navyšovať prostriedky v rozpočte. Informoval o tom Michal Feik z MPRV SR.

„Vyplácanie odmien formou zvýhodneného 13. platu ušetrí financie nielen podnikateľom, ale aj štátnej správe. Ministerstvá za Slovenskú národnú stranu (SNS) už v utorok (28. 5.) avizovali, že využijú túto formu vyplácania odmien. Rada by som presvedčila aj ostatných kolegov a kolegyne z vlády, aby na vyplácanie odmien na svojich ministerstvách využili práve formu 13. platu," uviedla pred rokovaním vlády podpredsedníčka vlády Matečná.

Novela Zákonníka práce zaviedla od mája minulého roka čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Dobrovoľne vyplatené trináste a štrnáste platy sú postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že sú aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Trináste platy zamestnávateľ vypláca v júni a štrnáste platy v decembri. Podmienkou je to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov je podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou je, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca bol do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od minulého roku, od dane z príjmov sa oslobodí v tomto roku a od sociálnych odvodov od roku 2021.

Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodil od zdravotných odvodov od vlaňajška, od dane z príjmov takisto od minulého roka a od sociálnych odvodov sa oslobodí od tohto roku. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa naďalej platí daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.

„Ak by ministerstvá prešli na formu vyplácania odmien formou 13. platu, zamestnanci štátnej správy dostanú na účet viac, a to bez toho, aby sme museli navyšovať prostriedky v rozpočte. Samozrejme, rovnako to platí aj pre súkromný sektor či samosprávu," dodala Matečná.