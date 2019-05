Pavol Hirka

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Legendárna hračka sa vracia! Nostalgici, pozor, Tamagoči je späť

Ak ste sa v 90. rokoch radi starali o digitálne zvieratká, touto správou vás rozhodne potešíme.

Tamagotchi, pôvodná verzia — Foto: YouTube/Brandon Salt

LONDÝN 30. mája - Zvieratko, ktoré ste chovali v prístroji v tvare vajíčka, si istotne pamätáte. Pôvodné Tamagoči sa do popredia dostalo koncom minulého storočia. Postupne sa z Japonska, kde vyšlo v roku 1996, rozšírilo aj do západnej Európy a stalo sa obrovským hitom. Teraz hlási návrat.

Nudiť sa rozhodne nebudete. „Kŕmte ho, zapínajte alebo vypínajte mu svetlo, hrajte sa s ním, dávajte mu lieky, splachujte po ňom toaletu, kontrolujte jeho zdravie a vychovávajte si svoje Tamagoči," píše sa na stránke britského Amazonu.

Tamagoči Foto: amazon.co.uk

O svoju virtuálnu zvieraciu ratolesť sa, samozrejme, budete starať od vajíčka až po dospelosť. To, ako poctivo to budete robiť, ovplyvní ktorý zo siedmich typov dospelého zvieratka dostanete. A ak sa vám to vymkne spod kontroly, stále je tu zázračné tlačidlo „reset".

Ako uviedol pre portál LADbible expert na hračky Peter Jenkinson, Tamagoči bolo prvou hračkou, ktorá sa naozaj odohrávala „v skutočnom čase". „Vždy bola zapnutá, vždy bola s vami, mali ste malú / žiadnu kontrolu a bezpochyby išlo o prvé naozaj virtuálne zvieratko, ktoré sa správalo tak, akoby malo vlastnú osobnosť/osud," povedal Jenkinson.