Pavol Hirka

Dnes o 17:19 Pozrite si rozkošný moment, keď leňochod ďakuje ľuďom za záchranu z rušnej premávky

Ďalšie zvieracie video hitom internetu. Tentokrát ľudí očaril sympatický leňochod.

Leňochod, ktorý sa stal slávnym — Foto: YouTube/PangolinFTW

RIO DE JANEIRO, 28. mája - Zviera, ktoré je známe najmä svojou pomalosťou, mal pred sebou mimoriadne náročnú úlohu. Usiloval sa dostať cez poriadne rušnú cestu neďaleko Rio de Janeiro. Kto vie, či by sa mu to podarilo, ak by na pomoc neprišiel jeho záchranca, José Aldenizio (50).

Brazílčan, ktorý sám seba považuje za obrovského milovníka zvierat, leňochoda chytil do rúk a radšej ho preniesol na druhú stranu cesty. Pre istotu ho ešte radšej podržal pri najbližšom strome, aby sa leňochod dostal do svojho prirodzeného prostredia.

To však nebolo všetko. Po tom, čo sa José zakývaním rozlúčil so svojim novým priateľom, prišlo najväčšie prekvapenie. Leňochod totiž na jeho pozdrav odpovedal rovnako, hoci pomaly - ako to už toto zvieratko zvykne robiť.