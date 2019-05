Klaudia Fiolová

Organizuje detské tábory: Problém je, že to dnes robí hocikto. Je za tým oveľa viac než len stráženie detí

Tábor nie je stráženie detí, je za tým oveľa viac.

BRATISLAVA 28. mája - Každý rodič chce pre svoje dieťa nájsť čo najlepší tábor. Nielen kvôli spokojnosti dieťaťa, ale aj kvôli vlastnej. Predovšetkým si želá, aby sa dieťa v tábore nielen zabavilo, ale aby sa aj vrátilo šťastné a zdravé. Aké kritériá je potrebné brať do úvahy, aby sa zo širokej ponuky táborov podarilo vybrať ten najvhodnejší, sme sa opýtali Patrície Mlynekovej, ktorá je riaditeľkou CK Bombovo. Táto cestovná kancelária je na trhu už vyše 20 rokov a každý rok sa im na letné tábory hlásia tisícky detí.

Každý si zábavu predstavuje inak

Preto je ponuka táborov taká široká a pripravuje sa so zreteľom na to, aby zohľadňovala rozličné záujmy a zručnosti detí. Pri rozhodovaní o tábore by malo zohrávať rolu to, k čomu dieťa najviac inklinuje a čo ho baví. „Najväčšou otázkou pre rodičov pred letnými prázdninami je práve to, kde trávia leto ich deti. Či už u starých rodičov, alebo práve aj v letných táboroch. Aké zameranie by mal mať tábor, kde dieťa strávi čas, by si mal vybrať on sám a nie jeho rodičia,“ vysvetľuje Patrícia Mlyneková v rozhovore pre Dobré noviny.

Letné tábory veľakrát znamenajú aj skúšku dospelosti

Dieťa musí byť v tábore do istej miery samostatné, čo potvrdzuje aj Mlyneková: „Musí sa stať členom spoločenstva a rešpektovať pravidlá. U nás napríklad počas dňa nesmú používať mobilné telefóny. Pár dní s tým má dnešná generácia problém, ale potom prídu na to, že vlastne to ani nepotrebujú,“ hovorí riaditeľka CK Bombovo. Do táborov berú deti z rôzneho prostredia, aj z detských domovov alebo socializačných centier.

Tábory môžu byť zábavné a dieťa aj podľa Mlynekovej prežije množstvo nových vecí, ktoré nikde inde nezažije: „Dieťa počúva celý rok od rodičov, čo nesmie robiť a u nás môžu byť od blata, smiať sa nahlas atď., nikto na nich za to nekričí. Od toho sú tam animátori, aby vytvorili výborné prostredie. Niektoré deti, ktoré k nám chodili na tábory, sú u nás teraz zamestnaní ako animátori,“ opisuje fungovanie táborov Mlyneková,.

Rodičia by mali byť obozretnejší a vedieť, ako správne vybrať tábor pre dieťa. „Letné tábory už v dnešnej dobe robia rôzne občianske združenia alebo agentúry, ktoré na to nemajú kvalifikáciu ani oprávnenie. Tábor podľa zákona môže robiť len cestovná kancelária, ktorá musí spĺňať striktné pravidlá na fungovanie. Tábor nie je stráženie detí, je za tým oveľa viac. Celý rok sa pripravujeme na letné tábory, robíme programové štruktúry, vyberáme a školíme ľudí,“ vysvetľuje Mlyneková.

Celý rozhovor s Patríciou Mlynekovou nájdete v priloženom videu.