Pavol Hirka

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najšťastnejší ľudia sú slobodné ženy bez detí, tvrdí uznávaný expert

Bezdetné a slobodné ženy sú podľa najnovších zistení šťastnejšie ako ich vydaté rovesníčky.

Ilustračný obrázok — Foto: Unsplash

LONDÝN, 28. mája – Vydať sa a porodiť dieťa? To už pre ženy možno nemusí byť tou najideálnejšou cestou. Ako tvrdí podľa portálu The Guardian Paul Dolan, profesor behaviorálnej vedy na Londýnskej škole ekonómie a expert na šťastie, tradičné ukazovatele, podľa ktorých sa zvykol „merať“ úspech, so šťastím nekorelujú.

„Zosobášení ľudia sú šťastnejší ako ostatní, ale iba vtedy, ak je ich polovička v miestnosti, keď sa ich pýtajú, či sú šťastní. Ak tam polovička prítomná nie je, cítia sa mizerne,“ povedal Dolan na festivale umenia a hudby Hay. Podľa vedca sa zosobášiť viac oplatí mužom, ktorí sa vraj vďaka tomu často „upokoja“ a menej riskujú. U žien je to však vraj stresujúcejšie.

Najšťastnejšie sú ženy, ktoré sa nikdy nevydali a nemajú deti

„Najzdravšou a najšťastnejšou podskupinou obyvateľstva sú ženy, ktoré sa nikdy neoženili alebo nemali deti," dodal expert. Pre niektorých je podľa neho starostlivosť o deti „úžasnou skúsenosťou", pre niektorých však vraj nie a problémom je, že to, že sa o tom otvorene nediskutuje.

Dolanove závery vychádzajú aj z jeho knihy Happy Ever After (Šťastne naveky), kde porovnával úrovne radosti a mizérie u nevydatých, vydatých, rozvedených, odlúčených a ovdovených ľudí. Tí, čo nežijú v manželstve, boli obvykle šťastnejší ako tí, ktorí zosobášení sú, ale pri otázke o šťastí sa ich polovička v miestnosti nenachádzala.