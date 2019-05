TASR

ZMENA: Hokejistov SR čaká na MS namiesto Švajčiarska duel s Nemcami

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia sa na budúcoročných MS vo Švajčiarsku predstaví v A-skupine opäť aj proti Nemecku. Oficiálna stránka IIHF v utorok oznámila, že túto vetvu umiestnili do Lausanne. V základnej fáze sa Slováci stretnú tiež s Kanadou, Švédskom, Českom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou, podľa nasadzovacieho kľúča im pôvodne namiesto Nemecka vychádzal domáci tím.

Slovenský hokej mal podľa renkingového reťazca pristáť v zürišskej vetve budúcoročného šampionátu. Švajčiarski organizátori na sobotnej tlačovke v Bratislave síce naznačili, že po vypadnutí Francúzov z A-kategórie MS nejaké veľké zmeny neplánujú, ale v hre bol presun Nemecka z frankofónneho kantónu do centrálne severného nemecky hovoriaceho. Napokon sa však po rokovaniach s IIHF a vlastníkmi práv zrodila iná rošáda, premiestnením celých skupín s tým, že v hlavnom dejisku zostali domáci a v Lausanne Nemci. Teda osudový súper slovenských hokejistov v Košiciach, kde domáci v druhom týždni nedávnych MS stratili v záverečných momentoch zápasu kľúčové body v boji o štvrťfinále.

Slovenský národný tím si tak rozloží základný tábor na juhozápade Švajčiarska v atraktívnom Lausanne pri Ženevskom jazere. A zopakuje si duely z Košíc okrem Nemecka aj proti Kanade, Dánsku a Británii. Šampionát 2021 usporiadajú spolu Lotyšsko a Bielorusko a podľa pravidiel IIHF ich reprezentácie nemôžu na predchádzajúcom podujatí vypadnúť z A-kategórie. Ak by v skupinách budúcoročných MS tieto mužstvá skončili na posledných priečkach, nižšie by zostúpili krajiny, ktorých výbery by obsadili 7. miesto.

Šampionát vo Švajčiarsku sa odohrá 8.-24. mája 2020, teda opäť v neskoršom termíne. Po ňom slovenskú reprezentáciu čaká finálový turnaj o postup na zimnú olympiádu 2022 do Pekingu. Slovensko má právo podujatie so štyrmi účastníkmi o jednu olympijskú miestenku zorganizovať na domácej pôde v termíne 27.-30 augusta 2020. Súpermi v kvalifikačnej D-skupine budú Bielorusko, Rakúsko a tzv. kvalifikant 6, ktorý vzíde z nižších stupňov kvalifikácie.