Čistky pokračujú. Habal a Hričina skončili v HC Košice

Habal s Hričinom sa pridali k 16-člennému menoslovu hráčov, ktorí po sezóne 2018/19 ukončili pôsobenie v HC Košice.

Na snímke vpravo Tomáš Hričina. — Foto: TASR/Dušan Hein

Košice 28. mája (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC Košice už nepočíta so službami českého brankára Vladislava Habala a ani slovenského útočníka Tomáša Hričinu. Tipsportligista o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Habal strávil v HC Košice uplynulé tri sezóny, v ktorých odchytal celkovo 136 zápasov. „Myslím si, že zanechal v Košiciach veľmi kvalitnú stopu, ale podľa môjho názoru nastal čas na zmenu. Verím, že toto ťažké rozhodnutie mu pomôže k posunu v jeho kariére v inej organizácii, keďže ide o kvalitného brankára s potenciálom," uviedol športový manažér Jan Šťastný pre klubovú stránku.

Pôsobisko zmení aj košický odchovanec Tomáš Hričina. V drese "oceliarov" odohral celkovo 299 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 34 gólov a 63 asistencií. Hoci jeho meno ešte nedávno figurovalo v zozname hráčov, s ktorými vedenie počíta aj pre sezónu 2019/20, napokon sa tak nestane. „Tomáša Hričinu sme sa rozhodli uvoľniť po rozhovore s hlavným trénerom, a to na prestup do iného slovenského klubu. V tejto chvíli sme mu neboli schopní zaručiť miesto v prvých troch formáciách a sme si vedomí, že je vo veku, keď potrebuje hrať a mať adekvátny ice time. Nerozchádzame sa v zlom a keďže viem, že Tomáš je Košičan, má do budúcnosti otvorené dvere. Verím, že mu zmena prostredia a prestup do inej organizácie pomôžu v ďalšom hokejovom raste," poznamenal Šťastný.

Habal s Hričinom sa pridali k 16-člennému menoslovu hráčov, ktorí po sezóne 2018/19 ukončili pôsobenie v HC Košice. Okrem nich v klube skončili aj obrancovia Roman Derľuk, Martin Dudáš, Jimmy McDowell, Martin Lenďák, Klemen Pretnar, Jere Pulli a Eduard Šedivý a útočníci Evan Brophey, Igor Ignatuškin, Peter Galamboš, Petr Kafka, Tomáš Klíma, Patrik Lušňák, Gabriel Spilar a Eliezer Šerbatov a Ladislav Nagy. Otázna je ďalšia budúcnosť brankára Jána Laca.