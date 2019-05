TASR

Dnes o 11:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Trenčianskom kraji štartuje jarná kvapka krvi

Pred piatimi rokmi, keď sme na župe zorganizovali prvý spoločný odber krvi zamestnancov, mi ani nenapadlo, že sa z Kvapky krvi stane pravidelná a obľúbená kampaň, uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Trenčín 28. mája (TASR) – Zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) aj v tomto roku bezplatne darujú krv v rámci Jarnej kvapky krvi. Na Úrade TSK pripravil kraj v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) Trenčín deviaty spoločný odber. Verejnosť môže krv darovať aj vo všetkých troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku od prvej župnej Kvapky krvi uplynulo už takmer päť rokov, za toto obdobie sa podarilo v spolupráci s NTS a považskobystrickou, myjavskou a bojnickou nemocnicou odobrať dobrovoľným darcom viac ako 200 litrov krvi. V tradícií pomáhať ľuďom pokračuje kraj aj v tomto roku.

„Pred piatimi rokmi, keď sme na župe zorganizovali prvý spoločný odber krvi zamestnancov, mi ani nenapadlo, že sa z Kvapky krvi stane pravidelná a obľúbená kampaň. Okrem zamestnancov Úradu TSK prišli darovať krv aj študenti našich stredných škôl, zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, či už z centier sociálnych služieb, múzeí, knižníc alebo osvetových stredísk. Okrem nich sa jej s obľubou zúčastňujú aj členovia viacerých dobrovoľných hasičských zborov a pridala sa aj verejnosť z celého kraja. Teší ma, že myšlienka župnej kvapky krvi má úspech a ľudia sa vedia spojiť pre dobrú vec," uviedol Baška, ktorý je rovnako pravidelným darcom krvi.

V tomto roku termín Jarnej kvapky krvi Trenčianskeho samosprávneho kraja pripadol na stredu 29. mája. V tento deň môže verejnosť prísť do priestorov Úradu TSK a v čase od 8.00 h do 10.00 h a pomôcť tým, ktorí potrebujú alebo v budúcnosti budú potrebovať transfúziu krvi. Aj tentoraz bude Jarná kvapka krvi dvojdňová. V utorok od 6.00 h môžu darcovia navštíviť hematologicko-transfúzne oddelenie v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici a v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Odber krvi v NsP Myjava je naplánovaný na stredu 29. mája od 6.00 h.

Okrem dobrého pocitu sa dobrovoľní darcovia môžu tešiť aj na malý darček. Za svoj šľachetný čin dostane každý, kto príde na župný úrad darovať vzácnu tekutinu, jedno z limitovanej edície trička, ktoré dal kraj vyrobiť pri príležitosti spoločného odberu krvi.