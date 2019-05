Klaudia Fiolová

Dnes o 09:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nevešajte si na stenu moju fotku, dajte si tam fotky vašich detí. Z ukrajinského prezidenta by si mali brať príklad všetci politici

Komik podal veľmi inšpiratívnu reč na jeho inaugurácii.

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj skladá prezidentský sľub — Foto: TASR

KYJEV, 28. máj - Ukrajina má oficiálne nového prezidenta, bývalého komika Volodymyra Zelenskyho. Na svojej inaugurácii novozovolený prezident vyslovil silné slová voči parlamentu. Ako prvý krok, ktorý chcel vo svojej novej funkcii urobiť, bolo rozpustenie parlamentu. Volodymyr si tak splnil sľuby, ktoré boli súčasťou jeho kampane, keď ľuďom tvrdil, že po jeho víťazstve plánuje zvoliť nových zákonodarcov. Svoj sľub naozaj dodržal, parlament rozpustil a predčasné voľby vyhlásil na 21. júla.

„Vláda nie je riešenie našich problémov, to vláda je problém,“ slovami slávneho Ronalda Reagana začal svoj prejav, ktorý túto vetu použil na vlastnej inaugurácii ešte v roku 1981. Voľby by sa teda podľa Zelenskyho mali konať už v priebehu dvoch mesiacov. Počas tohto obdobia môžu vraj politici preukázať svoje hodnoty. Zelenskyj vo svojej reči taktiež vyzval zákonodarcov, aby prijali protikorupčné zákony vrátane opatrení, ktoré by politikov zbavili ich imunity voči trestnému stíhaniu.

„Sláva Ukrajine,“ vyhlásil prezident potom, ako sa rozhodol rozpustiť terajší parlament. Kým sa nová hlava štátu pustila do práce, aj politici zostali v strehu. Práve tí začali podľa portálu National Public Radio vytvárať novú koalíciu, ktorá by zabránila budúcim Zelenskyho krokom.

Televízny komik zdraví svojich stúpencov pred zložením prezidentského sľubu Foto: TASR

Nový prezident bojuje proti korupcii a chce ukončiť konflikt na východnej Ukrajine

Koniec konfliktu by znamenal návrat vojnových zajatcov. V aprílových voľbách porazil známy herec bývalého prezidenta, Petra Porošenka, kedy si získal viac ako 73 % voličov. Vo svojej novej funkcii chce napraviť politický systém. „Naozaj nechcem, aby vo vašich kanceláriách viseli moje podobizne, pretože prezident nie je ikona, idol ani portrét. Zaveste si tam namiesto mňa fotky svojich detí a pri každom rozhodovaní sa na ne pozerajte,“ pokračoval vo svojej reči.

Na svoju inauguráciu prišiel Volodymyr peši cez park v centre Kyjeva. V uliciach už na neho čakali jeho fanúšikovia, s ktorými si po ceste spravil aj pár fotiek, alebo si s nimi podal ruku. Svoj prejav adresoval ukrajinskému ľudu a v závere povedal: „Doteraz som pracoval na tom, aby som celý ľud pobavil ako komik, aby sa Ukrajinci smiali. Teraz však urobím všetko preto, aby náš ľud neplakal.“

Vojakov navštívil osobne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera aj osobne navštívil vojakov v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je zasiahnutá vojnou. „Prezrel si pozície ukrajinskej armády v mestách Stanycja Luhanska a Šchastya", informovala vo vyhlásení prezidentská kancelária. Zmienené mestá ležia v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR), ktorá sa odtrhla od Ukrajiny v roku 2014 a je spravovaná promoskovskými povstalcami.

"Najbližšie pozície vzbúrencov boli vzdialené len 400 metrov," spresnila Zelenského kancelária, ktorú citovala tlačová agentúra AFP. Prezident si z prvej ruky preveril podmienky, v akých žijú vojaci a zdôraznil "nutnosť ich zlepšenia".

Prezident navštívil vojakov Foto: TASR

Počas predvolebnej kampane jeho kritici poukazovali na jeho otáznu schopnosť viesť krajinu, ktorá je vo vojne s Ruskom päť rokov a vyžiadala si už 13.000 mŕtvych. Zatiaľ čo je Zelenskyj pripravený vyjednávať s Kremľom, hodlá zároveň opätovne získať pod kontrolu územia, ktoré momentálne ovládajú povstalci. Ukrajina a Západ obviňujú Rusko z poskytovania zbraní ukrajinským separatistom, čo však Moskva opakovane odmieta.

Prezident navrhuje referendum o tom, či má Ukrajina nastoliť s Ruskom mierové dohody, hoci jeho výsledok nebude právne záväzný, uvádza sa ďalej vo vyhlásení jeho kancelárie.