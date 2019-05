TASR

Dnes o 08:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Je to ten najúspešnejší film za posledné roky! Príbeh tatranských nosičov už videli po celom svete

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 27. mája (TASR) - Príbeh tatranských nosičov, ktorý vyrozprával v dokumente Sloboda pod nákladom režisér Pavol Barabáš, dostal najvyšší počet ocenení Grand Prix za posledné tri roky. "Potvrdila to Medzinárodná aliancia pre horský film na svojej facebookovej stránke. IAMF združuje 26 festivalov venovaných horskej tematike z 19 krajín sveta," informovala o tom TASR Alena Koščová zo spoločnosti K2 studio.

Ako ďalej potvrdila, o jedinečnom remesle v Tatrách sa vďaka dokumentu Sloboda pod nákladom dozvedeli diváci od Južnej Kórey po Argentínu. Film bol preložený do angličtiny, nemčiny, španielčiny, baskičtiny, francúzštiny, poľštiny, macedónčiny a kórejčiny.

Vďaka výpovediam mužov, ktorí nosia ťažké náklady vysoko do hôr, ich myšlienkam, postojom a odkazom, nosičské remeslo zapísali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. "Aj v tom je zmysel dokumentu. Lebo bez nosičov by Tatry vyzerali inak. Stratil by sa v nich rozmer ľudskosti," poznamenala Koščová.

Film Sloboda pod nákladom vznikol v roku 2016. Získal 25 ocenení. V novembri ho uvidia diváci na festivaloch vo Francúzsku a Taliansku.