Dnes o 16:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní KDH pozýva na spoluprácu v kresťansko-konzervatívnom priestore

Hnutie je podľa predsedu KDH otvorené pre všetkých ľudí, ktorí vyznávajú jeho hodnoty a individuálne sa prídu rozprávať o zlepšení prostredia na Slovensku.

Na archívnej snímke Alojz Hlina. — Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 27. mája (TASR) – Mimoparlamentné KDH pozýva na spoluprácu v kresťansko-konzervatívnom priestore, ktorý je roztrieštený. Oprávňuje ho na to výsledok sobotných (25. 5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktorý podľa hnutia jednoznačne preukázal, že lídrom v tomto priestore je práve KDH. Spolupráca by však nemala byť formou koalície, ale členstvom v hnutí.

"KDH tu bolo, je a bude. Po eurovoľbách je zrejmým lídrom konzervatívneho priestoru, bude určovať tempo diskusií v tomto priestore. Veľký konzervatívny dom je stratégia, ktorá bude fungovať," uviedol v pondelok na tlačovej besede predseda KDH Alojz Hlina.

Hnutie je podľa neho otvorené pre všetkých ľudí, ktorí vyznávajú jeho hodnoty a individuálne sa prídu rozprávať o zlepšení prostredia na Slovensku. "Ak by chcel niekto pracovať systémom inej spolupráce, formalizovanej napríklad do nejakej koalície, poviem to otvorene, tak tu je problém," podotkol Hlina. Hnutie tak vylúčilo spoluprácu s Kresťanskou úniou (KÚ), avšak záujemcovia z radov tejto stany sú v KDH vítaní. "Máme pootvorené dvere pre všetkých. Jednak pre tých, ktorí odišli z nášho hnutia, ale aj pre tých, ktorí chcú pracovať v kresťanskej politike. Pozývame všetkých, aby prišli do KDH. Nie ako koaličný partner, ale ako člen KDH," doplnil Milan Majerský, podpredseda KDH.

Podľa ďalšieho podpredsedu hnutia Petra Bobulu potvrdili voľby do Európskeho parlamentu "pomalý, ale trpezlivý, vytrvalý a istý" nárast KDH. "Eurovoľby potvrdili trend, ž KDH je definitívne z najhoršieho vonku a vracia sa späť medzi silné politické strany," podotkol.

Za KDH sa do europarlamentu dostal Ivan Štefanec a po brexite by mala nastúpiť aj Miriam Lexmann. Pre Štefanca je to veľký záväzok a povzbudenie pokračovať v práci. Svoj mandát chce využiť na posilnenie pozície Slovenska v EÚ. "Chcem sa naďalej zastávať ľudí, ktorým je ubližované, chcem naďalej pomáhať našim rodinám, malým podnikateľom a malým farmárom, aby sa zlepšila ich situácia," povedal Štefanec. Miriam Lexmann verí v nádej, že sa hodnoty vrátia nielen do európskej politiky, ale aj do tej slovenskej.