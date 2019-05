TASR

ROLAND GARROS: Nadal po postupe do 2. kola: Bol to solídny výkon

Jedenásťnásobný parížsky šampión zdolal v 1. kole ako nasadená dvojka nemeckého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna hladko 6:2, 6:1, 6:3.

Španielsky tenista Rafael Nadal. — Foto: TASR/AP

Paríž 27. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji Roland Garros. Jedenásťnásobný parížsky šampión zdolal v 1. kole ako nasadená dvojka nemeckého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna hladko 6:2, 6:1, 6:3.

Nadal začal nervózne, v úvodnom sete ponúkol súperovi niekoľko brajkbalov, no napokon si podržal podanie a v ďalšom priebehu zápasu už na centri Philippa Chatriera dominoval. "Očakával som, že to bude náročný zápas a že súper bude hrať agresívne. Som rád, že som to zvládol v troch setoch a zbytočne som si duel neskomplikoval. Mal som z mojej hry dobrý pocit, bol to solídny výkon," povedal Nadal v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.

Argentínsky tenista Juan Ignacio Londero v úvodnom kole vyradil nasadenú pätnástku Gruzínca Nikoloza Basilašviliho 6:4, 6:1, 6:3.